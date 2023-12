Crossject : accord commercial en Europe du Nord

Crossject annonce avoir conclu un accord commercial en Europe du Nord avec un partenaire stratégique non divulgué pour Zepizure, son traitement de secours innovant pour les crises d'épilepsie, précédemment connu sous le nom de Zeneo Midazolam.



Selon l'accord qui couvre l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège, Crossject recevra des paiements d'étape pour jusqu'à un million d'euros, lorsque les autorisations de mise sur le marché (AMM) seront accordées dans ces pays.



Crossject vendra Zepizure au partenaire avec un multiple de la marge correspondant à une part de la marge brute. La société couvre les frais liés au développement réglementaire et détient les AMM potentielles, tandis que son partenaire sera chargé des frais commerciaux.



