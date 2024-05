Crossject : augmentation de capital jusqu'au 30 mai

Crossject a annoncé le 30 avril le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 8 ME.



Le prix de souscription des Actions Nouvelles est de 1,848E. 17 DPS permettront de souscrire à 2 actions nouvelles.



' L'opération est sécurisée par Gemme Venture, l'actionnaire de référence, via un engagement de souscription à titre irréductible de 1,96mE (à hauteur de ses droits) et d'une garantie complémentaire pour couvrir les 75% de l'opération soit 6mE, tout en se réservant la possibilité de couvrir 100% du montant à souscrire soit 8mE. La majorité des fonds serviront au développement de ZEPIZURE ' indique Invest Securities.



La période de souscription est fixée du 16 au 30 mai inclus. La fin de la période de négociation des DPS est fixée le 28 mai. CP de résultat du placement le 4 juin.



Allinvest agit en tant que PSI et Teneur de Livre.



