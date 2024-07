Crossject : financement public sécurisé jusqu'en 2026

L'action Crossject s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après la sécurisation d'un financement public de 6,9 millions d'euros.



La société pharmaceutique, à l'origine d'un traitement d'urgence de l'épilepsie basé sur son auto-injecteur sans aiguille, explique avoir obtenu ces fonds dans le cadre du plan 'France 2030' de Bpifrance, qui vise à soutenir les entreprises françaises présentant un potentiel de croissance et d'innovation.



Cet argent frais va permettre à l'entreprise de développer Zeneo Adrénaline, son nouveau traitement d'urgence administré par le patient ou ses proches en cas de réactions allergiques sévères.



Ce financement non-dilutif, qui s'étend jusqu'à 2026, se compose à 60% de subventions et d'avances remboursables pour le reliquat, avec un premier versement prévu dans les prochaines semaines pour un montant de 1,7 million d'euros, un jalon de développement de quatre millions d'euros en août 2025 et le solde à la fin du projet en 2026.



Ce soutien financier intervient alors que Crossject prévoit de déposer des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour Zeneo Adrénaline en 2026 auprès des autorités réglementaires en Europe et aux Etats-Unis.



Suite à cette annonce, l'action Crossject grimpait de plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris, ce qui n'empêchait pas le titre de se replier de 63% depuis le début de l'année.



