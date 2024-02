Crossject : le titre chute après une émission convertible

Avec un repli de 8%, Crossject compte parmi les plus fortes baisses du marché parisien ce mardi suite à l'émission d'obligations convertibles pour un montant maximal de 12 millions d'euros.



La société pharmaceutique, spécialisée dans les auto-injecteurs sans aiguille, explique qu'elle prévoit d'émettre 70 obligations convertibles en actions nouvelles et amortissables (OCAs) pour un montant brut de sept millions d'euros.



L'entreprise dit avoir obtenu ces nouvelles ressources financières auprès de Heights Capital Management, un investisseur institutionnel spécialisé dans le financement des sociétés en croissance.



Cette première tranche de financement pourrait par la suite être complétée par une seconde tranche d'un montant maximum de cinq millions d'euros, à l'initiative de Crossject et sous réserve de certaines conditions.



L'opération intervient alors que son action a touché un plus haut depuis 2017 le mois dernier.



Dans un communiqué, Crossject indique que le financement accordé par Heights répond à son objectif prioritaire de disposer de solutions avec remboursement en numéraire 'au fil de l'eau' avec une dilution limitée.



La participation d'un actionnaire détenant 1% avant l'opération sera toutefois ramenée à moins de 0,74% sur une base diluée dans l'optique de la réalisation des deux tranches, ce qui faisait que le titre était sévèrement sanctionné par le marché ce mardi.



