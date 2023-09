Crossject : note ESG améliorée dans le classement Gaïa

Crossject annonce avoir amélioré sa notation Gaïa en termes de performances ESG, avec un score de 73/100 cette année contre 60 en 2022 et 46 en 2021, montrant son 'engagement en matière de développement durable et de pratiques commerciales responsables'.



Ce classement, dont les données ont été compilées par EthiFinance ESG Ratings, démontre une progression de la société pharmaceutique dans les quatre domaines concernés : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes.



