Crossject : signe un accord fondateur

Crossject bondit de 97% à 3,42 euros, soutenu par un accord conclu avec le gouvernement américain. La Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority - Autorité pour la R&D avancée dans le domaine biomédical-Barda) a passé auprès de la "specialty pharma" française une commande de 60 millions de dollars sur Zeneo Midazolam. La première livraison du dispositif d’administration de médicaments sans aiguille est prévue dès l'obtention de l'autorisation de la FDA.



Par ailleurs, la Barda financera le développement clinique et réglementaire de Zeneo Midazolam aux Etats-Unis jusqu'à l'obtention d'une autorisation FDA pour la dose 10mg et une nouvelle dose pédiatrique.



La Barda dispose d'une option d'achat supplémentaire de 59 millions de dollars.



En intégrant l'exercice de toutes les options possibles, la valeur totale du contrat s'élève en réalité à 155 millions de dollars, souligne Crossject qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 912 000 euros.



Au niveau réglementaire, la demande d'autorisation s'effectuera dans le traitement de l'état de mal épileptique (y compris les crises induites par agent neurotoxique) chez des populations adultes et pédiatriques.



Une demande d'autorisation d'utilisation en urgence sera déposée avant le dépôt d'une demande d'Autorisation de mise sur le marché.



L'obtention de l'autorisation FDA pourrait être ainsi relativement rapide.



"Cette annonce devrait être copieusement saluée par le marché. Tous les yeux étaient rivés sur un potentiel accord avec la Barda. Le groupe disposait d'arguments solides, mais la visibilité sur le calendrier et la concurrence était limitée. Cet accord est fondateur pour le groupe : il crédibilise le pipeline en développement dans le traitement des pathologies d'urgence et renforce significativement les perspectives commerciales", écrivait ce matin Invest Securities.





LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.