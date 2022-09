Crossject : vers un changement de dimension

Crossject a accusé au premier semestre 2022 une perte d’exploitation de 6,9 millions d'euros contre une perte de 6,2 millions au 30 juin 2021. Les charges d’exploitation en progression de 10% sont en cohérence avec les dernières phases de développement avant dépôt des dossiers d’AMM plus onéreuses que les premières (lancement de l’étude clinique de Zeneo Midazolam, lot de transposition industrielle Zeneo Hydrocortisone, étude facteurs humains Zeneo Midazolam). La perte nette ressort à 5,8 millions, contre une perte de 5,4 millions un an plus tôt.



Au 30 juin 2022, Crossject affiche un solde de trésorerie de 5,7 millions à comparer 9,9 millions au 31 décembre 2021. Les investissements sur les dernières phases de développement pharmaceutique et industriel nécessaires pour les dépôts de demande d'AMM, en particulier pour Zeneo Midazolam expliquent au principal la variation de trésorerie de -4,2 millions.

Après une année 2021 et un début d'année 2022 marqués par le franchissement de plusieurs étapes clés, Crossject entend poursuivre le déroulement de sa feuille de route.



D'ici fin 2022, Crossject se concentrera, notamment sur les projets suivants :



Publication des résultats principaux de l'étude clinique de bioéquivalence pour Zeneo Midazolam dès leur connaissance;



Déroulé du programme de l'accord BARDA ;



Production des unités de Zeneo pour les besoins des dossiers de demande d'AMM ;



Préparation de la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization) pour Zeneo Midazolam aux Etats Unis ;



Signature de nouveaux accords commerciaux.