Crossjet : structure financière renforcée, le titre grimpe

Le fabricant de systèmes d'auto-injection médicamenteuse sans aiguille Crossject a annoncé lundi avoir renforcé sa structure financière, conformément à son plan de marche, en vue d'accompagner l'accélération de son développement.



Après le succès de rencontré par son augmentation de capital de près de 4,1 millions d'euros, la société dit avoir conclu une opération financière non dilutive combinée de 14 millions d'euros.



Cette opération regroupe différents prêts accordés par ses banques historiques (Caisse d'Epargne et BNP), mais aussi Société Générale et BPI, avec des périodes d'amortissement compris entre cinq ans et 10 ans et dont près de 85 % du total est mobilisable immédiatement.



Pour Patrick Alexandre, le président du directoire de l'entreprise, la transaction va permettre à Crossject de se doter de nouveaux moyens pour mener à bien sa feuille de route, et notamment accompagner la montée en puissance liée à son accord avec la Barda, l'agence de recherche et développement (R&D) Département américain de la Santé.



La valeur totale de ce contrat - si toutes les options devaient être exercées - pourrait s'établir à 155 millions de dollars, soit plus de 20 fois du chiffre d'affaires annuel actuel de la société.



A la Bourse de Paris titre progressait de plus de 5% lundi après cette annonce, portant à 49% ses gains sur l'année écoulée.



