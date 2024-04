Dijon, France, 2 avril 2024 – La cotation sur l’action de Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), sur la bourse Euronext reprendra normalement le mercredi 3 avril à 09h00 CET.

Le communiqué de presse de Crossject, intitulé « Crossject poursuit sa stratégie de développement aux États-Unis et publie ses résultats financiers pour 2023 », a été publié à 10h30 CET, en raison d'un retard dans la réception de certaines confirmations.

Pour cette raison, Crossject a demandé à Euronext d'arrêter la négociation. Conformément à la procédure standard d'Euronext dans de tels cas, la cotation reprendra le jour suivant.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée basée en France et aux États-Unis. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’autoinjecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

