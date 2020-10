Crossject : Invest Securities relève son objectif

13/10/2020 | 10:03

L'analyste indique que le groupe a annoncé lors de ses résultats du 1er semestre, sa décision d'accélérer prioritairement 2 produits : ZENEO Midazolam et Adrénaline.



' Cette priorisation nous paraît adaptée au regard (i) de l'attrait du marché du traitement d'urgence par voie IM, (ii) de la nécessité de délivrer à CT et (iii) des ressources financières aujourd'hui limitées ' indique Invest Securities.



L'analyste relève son objectif à 2,7E (contre 1,9 E) et confirme son conseil neutre.



' La détente de la prime de risque du marché et les relèvements sur ZENEO Midazolam et ZENEO Adrénaline font plus que compenser notre posture plus prudente sur le calendrier et sur les probabilités de succès ' rajoute le bureau d'analyses.



