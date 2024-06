Crossword Cybersecurity Plc est une société basée au Royaume-Uni qui propose une gamme de solutions de cybersécurité pour aider les entreprises à comprendre et à réduire les risques liés à la cybersécurité. La société propose des technologies, sous la forme de logiciels en tant que service (SaaS) et de produits logiciels, des services de conseil et des services gérés. La société opère à travers deux segments : Produits et services logiciels et services d'ingénierie, et Services de conseil et d'infogérance. Le modèle d'exploitation standard de la chaîne d'approvisionnement (SCC SOM) est soutenu par la plateforme SaaS de la société, Rizikon Assurance, ainsi que par des audits cybernétiques, des services de test de sécurité et des services gérés complets pour la gestion des risques cybernétiques de la chaîne d'approvisionnement. Les services de détection et de réponse aux menaces comprennent la surveillance du réseau basée sur l'intelligence artificielle (IA) Nightingale, les plateformes de suivi des informations d'identification violées Trillion et Arc, et la réponse aux incidents.

Secteur Logiciels