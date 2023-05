CrowdFundMe lance un portail pour les conseillers financiers

(Alliance News) - CrowdFundMe Spa a annoncé mercredi le lancement de "CFM for Private Banking", un service personnalisé qui peut être activé en quelques clics dans une section en ligne dédiée, donnant accès à des solutions conformes au PIR et à des avantages fiscaux.

Grâce à cette initiative, les professionnels de la finance peuvent convenir avec la direction de CrowdFundMe d'une collaboration personnalisée visant à identifier les meilleures opportunités d'investissement pour leurs clients. L'un des principaux avantages est de pouvoir diversifier le portefeuille avec des actifs alternatifs fiscalement avantageux tout en investissant dans l'économie réelle.

Le portail propose notamment des solutions en actions et en coupons, allant de l'investissement dans des start-ups et des PME innovantes - qui leur permet de bénéficier de la déduction fiscale de 30 % - à la souscription de minibons, en passant par le crédit immobilier, par l'intermédiaire de sa filiale Trusters.

"La synergie entre la finance alternative et la finance traditionnelle ouvre de nouvelles frontières aux professionnels de l'investissement et à leurs clients", a déclaré Tommaso Baldissera Pacchetti, PDG de CrowdFundMe. Les opportunités offertes par notre portail permettent de diversifier les portefeuilles et d'accéder à un système d'allègement fiscal très efficace, avec différentes solutions en termes de rapport risque/rendement".

L'action de CrowdFundMe reste inchangée à 2,68 EUR par action.

