Crowdfundme SpA est une société italienne qui gère un portail Web de financement par capitaux propres. Ce portail vise à aider les investisseurs et les entrepreneurs en leur offrant un point de rencontre tout en leur apportant un soutien. La société fournit des services de conseil en matière de finance, de stratégie industrielle et commerciale, de communication, de communication et d'information sur le Web ; elle conçoit et développe des sites Web, des produits informatiques (technologies de l'information) en général et en particulier liés aux plateformes Web d'entreprises ; elle est également active dans l'organisation d'événements et de conférences, entre autres.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières