(Alliance News) - CrowdFundMe a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 530 000 euros pour le premier trimestre, contre 345 931 euros pour la même période de l'année dernière, soit une augmentation de 53 %.

Ce résultat provient principalement de la croissance du chiffre d'affaires consolidé, qui s'élève à plus de 9,7 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année dernière.

"Ces chiffres démontrent la capacité du groupe CrowdFundMe - y compris sa filiale Trusters, une plateforme d'investissement immobilier - à augmenter la rentabilité par rapport aux entrées : ces dernières ont augmenté de 24 pour cent et le chiffre d'affaires de 53 pour cent", a déclaré la société.

L'investissement moyen a augmenté à la fois sur CrowdFundMe, passant de 5 454 euros à 6 652 euros, et sur Trusters, passant de 1 029 euros à 1 457 euros, ce qui témoigne d'une amélioration de l'appétit des investisseurs pour le risque, due à la fois à la confiance dans les deux portails et à l'amélioration des perspectives économiques. Enfin, le nombre total de campagnes lancées par le groupe a également augmenté, passant de 26 à 32.

Parmi les tours de table clôturés au premier trimestre 2024 sur CrowdFundMe, on retiendra CaSRevolution, une start-up innovante opérant sur le marché de la santé qui a levé 1,3 million d'euros, avec le soutien d'Utopia SIS. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise d'initier et de consolider des collaborations avec des acteurs institutionnels et des fonds de capital-risque, qui seront développées dans les mois à venir.

CrowdFundMe prévoit de poursuivre sa croissance au cours du deuxième trimestre et du deuxième semestre de l'année en cours. Parmi les tours de table actuels, on notera en particulier celui de Green Arms, une start-up innovante qui a déjà levé plus de 800 000 euros et qui permet aux citoyens et aux entreprises de participer à des projets d'énergie 100% renouvelable. Il s'agit d'un tour de table particulièrement stratégique, car le secteur des énergies propres est en pleine croissance à l'échelle mondiale et, en Italie, il s'accélère encore grâce au soutien du gouvernement et des institutions, par le biais d'incitations et de fonds, notamment ceux du PNRR.

Tommaso Baldissera Pacchetti, PDG de CrowdFundMe, a commenté : "Atteindre une croissance de 53% au cours des trois premiers mois est un résultat particulièrement significatif car il jette les bases d'une année solide avec des prévisions d'expansion également pour le reste de l'année 2024. Notre force est d'offrir une gamme complète d'instruments pour diversifier le portefeuille, du capital-risque aux prêts immobiliers. Nous restons également actifs sur le segment des minibons grâce à l'accord de partenariat signé avec Fundera, l'un des principaux acteurs du secteur en Italie."

"Le scénario général qui s'ouvre est encourageant et CrowdFundMe bénéficiera de l'expansion attendue du marché du capital-risque et des politiques monétaires, avec des banques centrales qui auront tendance à baisser le coût de l'argent, favorisant la croissance économique".

L'action de CrowdFundMe est en hausse de 2,9 %, à 2,16 euros par action.

