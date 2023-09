CrowdStrike Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services de cybersécurité. La société propose une plateforme de protection des points d'accès (Endpoints) basée sur le cloud pour prévenir les failles. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (93,7%) et de ventes de services professionnels (6,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (72,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (13,8%), Asie-Pacifique (9,8%) et autres (4,3%).

Secteur Services et conseils en informatique