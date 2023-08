CrowdStrike Holdings a relevé mercredi ses perspectives pour l'ensemble de l'année et prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations du marché, alors que de plus en plus de clients se tournent vers ses offres intégrées de cybersécurité pour lutter contre les menaces numériques croissantes.

L'augmentation de la cybercriminalité, les préoccupations en matière de protection de la vie privée et les piratages informatiques très médiatisés ont stimulé la demande de produits de cybersécurité alors que les entreprises et les gouvernements renforcent leur présence numérique.

Les plus grands gagnants sont les entreprises qui offrent un guichet unique pour les solutions de cybersécurité, aidant ainsi leurs clients à être plus efficaces et à améliorer la gestion des risques.

CrowdStrike a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qui devraient se situer entre 3,03 et 3,04 milliards de dollars, contre 3 milliards et 3,04 milliards de dollars précédemment.

L'entreprise de cybersécurité a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés, qui devraient se situer entre 2,80 et 2,84 dollars par action, contre 2,32 et 2,43 dollars par action précédemment.

La société basée à Austin, au Texas, prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 775,4 et 778 millions de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 774 millions de dollars, d'après les données de Refinitiv.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action pour la période août-octobre de 74 cents, supérieur aux estimations de 61 cents par action.

Selon Check Point Research, la moyenne mondiale des cyberattaques hebdomadaires a augmenté de 8 % au deuxième trimestre 2023, le nombre moyen d'attaques par organisation et par semaine atteignant son plus haut niveau depuis deux ans.

La société concurrente Palo Alto Networks a prévu une facturation annuelle supérieure aux estimations du marché au début du mois d'août, en raison de l'augmentation de la demande pour ses offres intégrées de cybersécurité.

CrowdStrike a enregistré un chiffre d'affaires de 731,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet, dépassant les estimations de 724,1 millions de dollars. Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 74 cents, dépassant également les estimations de 56 cents par action. (Rapport de Jaspreet Singh à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)