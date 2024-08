Delta Air a déclaré jeudi qu'elle intentait une action en justice contre CrowdStrike et Microsoft à la suite d'une panne mondiale provoquée le mois dernier par une mise à jour logicielle défectueuse, qui a perturbé les plans de voyage de 1,3 million de passagers de Delta et a coûté à la compagnie aérienne plus de 500 millions de dollars de dommages et intérêts.

"Il n'y a aucune base - aucune - pour suggérer que Delta était en quelque sorte responsable du logiciel défectueux qui a fait tomber les systèmes du monde entier, y compris ceux de Delta", a écrit l'avocat David Boies, qui représente Delta, à CrowdStrike. Il a également rejeté l'affirmation de CrowdStrike selon laquelle la responsabilité de l'entreprise est limitée à quelques millions de dollars".