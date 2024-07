La Maison Blanche est en contact avec les dirigeants de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike et a proposé le soutien du gouvernement américain après une panne technologique mondiale qui a perturbé plusieurs services clés, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire de l'administration américaine.

"Nous évaluons de près l'impact sur les hôpitaux locaux, les systèmes de transport de surface et les forces de l'ordre, et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus", a déclaré ce responsable, ajoutant que la Maison Blanche était prête à apporter son aide. (Reportage de Trevor Hunnicutt et Katharine Jackson ; Rédaction d'Ismail Shakil)