Le dollar a grimpé vendredi et était sur le point de mettre fin à une série de deux semaines de baisse, car une panne informatique mondiale qui a touché des banques, des compagnies aériennes et des chaînes de télévision a troublé les investisseurs, bien que la volatilité sur les marchés des devises ait été largement contenue.

La mise à jour d'un logiciel par l'entreprise mondiale de cybersécurité CrowdStrike a paralysé des secteurs allant du voyage à la finance avant que les services ne commencent à revenir en ligne après des heures de perturbation, soulignant les risques d'une évolution mondiale vers des technologies numériques et interconnectées.

L'indice du dollar était en passe de réaliser sa deuxième progression quotidienne consécutive, sa première en deux semaines, pour permettre au billet vert d'enregistrer sa première progression hebdomadaire en trois semaines, en rebondissant sur les récentes données économiques américaines et sur les inquiétudes suscitées par la panne technologique.

"C'est peut-être le résultat de la pression de vente plus tôt dans la semaine, et à la fin de la semaine dernière, qui semble plutôt exagérée, surtout si l'on considère que la croissance économique américaine reste ferme, et que si la Fed est prête à réduire ses dépenses en septembre, l'assouplissement sera encore relativement synchronisé entre les banques centrales du G10", a déclaré Michael Brown, analyste de marché chez Pepperstone à Londres.

"Bien sûr, les problèmes technologiques antérieurs peuvent avoir déclenché une fuite vers la sécurité, provoquant quelques achats spontanés de dollars plus tôt dans la journée, et cette force s'est ensuite poursuivie dans la session de l'après-midi.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné 0,24% à 104,39 et était en hausse de 0,3% sur la semaine.

La Réserve fédérale devrait annoncer sa prochaine politique à la fin du mois de juillet. Les marchés ne s'attendent qu'à une faible probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base (pb), tout en prévoyant presque entièrement une réduction lors de la réunion de septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Le yen, cependant, était en hausse pour la semaine contre le billet vert après une suspicion d'achat officiel la semaine dernière de la part des autorités japonaises, et une autre suspicion d'intervention de la part de la Banque du Japon (BOJ) au début de cette semaine.

Contre le yen, le dollar s'est renforcé de 0,07% à 157,48 sur la séance, oscillant entre gains et pertes sur la séance après que les données aient montré que l'inflation au Japon s'est accélérée pour un second mois. Le billet vert a perdu 0,24% sur la semaine contre la monnaie japonaise.

Le yen a chuté de plus de 10 % par rapport au dollar cette année, en grande partie en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon, et a atteint son plus bas niveau en 38 ans au début du mois, ce qui a incité Tokyo à prendre des mesures.

L'euro était en baisse de 0,16 % à 1,0878 $ et s'apprêtait à mettre fin à une série de gains de deux semaines, un jour après que la Banque centrale européenne ait maintenu ses taux, comme cela était largement attendu, et n'ait pas donné d'indications sur ses prochaines actions.

La livre sterling s'est affaiblie de 0,25 % à 1,2909 $, reculant encore d'un plus haut d'un an atteint en début de semaine, après que les données aient montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté plus que prévu en juin, le temps plus frais ayant dissuadé les acheteurs. Pour la semaine, la livre est en baisse de 0,6 % et devrait mettre fin à une série de trois semaines de gains.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 4,86 % à 66 924,00 $. L'Ethereum a augmenté de 2,79 % à 3 508,90 $.