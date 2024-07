Le ministère américain du commerce a reporté de près d'une semaine, jusqu'au début du mois d'août, une décision délicate concernant le passage du Viêt Nam au statut d'économie de marché, en raison de perturbations informatiques, selon un mémorandum du ministère.

La décision sur le passage au statut d'économie de marché, que Hanoi souhaite depuis longtemps, aurait dû être prise vendredi. Les sidérurgistes américains, les crevettiers de la côte du golfe du Mexique et les producteurs de miel s'opposent à ce reclassement, qui est toutefois soutenu par les détaillants et d'autres groupes d'entreprises.

Il permettrait de réduire les droits antidumping punitifs imposés aux importations vietnamiennes, compte tenu de son statut actuel d'économie non marchande marquée par une forte influence de l'État.

Un mémorandum du département du commerce daté de mercredi et consulté par Reuters indique que "compte tenu des perturbations actuelles des ressources et des plateformes informatiques du département du commerce des États-Unis [...], les délais pour la mise en œuvre des mesures finales ne sont pas respectés". des ressources et des plateformes informatiques", les délais pour les décisions finales dans les affaires antidumping seraient prolongés "de six jours au total".

Le mémo a été déposé dans le registre public du département du commerce pour l'examen du statut d'économie non marchande du Viêt Nam. Un porte-parole du département du commerce n'a pas répondu à une demande d'informations complémentaires sur ce délai.

Il a déclaré que cette étape était essentielle compte tenu des arrêts de travail liés à la mise à jour du logiciel par la société de cybersécurité CrowdStrike la semaine dernière, qui a provoqué des pannes informatiques à l'échelle mondiale.

La date limite du 26 juillet fixée par le département du commerce pour l'annonce concernant le Viêt Nam est devenue gênante après le décès, la semaine dernière, du chef du parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong, car elle aurait coïncidé avec ses funérailles nationales prévues pour vendredi.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken devait s'arrêter au Viêt Nam pour les funérailles de vendredi, au début d'une tournée en Asie, mais il devrait maintenant présenter ses condoléances à la famille de Trong pendant le week-end.

Pendant qu'il était à la tête du parti, M. Trong a mené une politique étrangère pragmatique, notamment en entretenant des liens avec les États-Unis.

Selon les analystes, l'annonce d'un résultat négatif de l'examen du commerce le jour même de ses funérailles aurait pu nuire aux liens que Washington s'est efforcé d'entretenir face à la concurrence stratégique croissante de la Chine.

Le Viêt Nam soutient depuis longtemps qu'il devrait être libéré de l'étiquette de pays non marchand en raison de ses récentes réformes économiques et affirme que le maintien de cette étiquette nuirait aux relations bilatérales de plus en plus étroites que Washington considère comme un contrepoids à la Chine.

Les opposants au reclassement du Viêt Nam - l'une des 12 économies qualifiées de non marchandes par Washington, dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Azerbaïdjan - font valoir que les engagements politiques de Hanoï n'ont pas été suivis d'actions concrètes et que le pays fonctionne comme une économie planifiée gouvernée par le parti communiste au pouvoir.

Alexander Vuving, du Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, basé à Hawaï, a déclaré qu'il s'agissait d'une décision "douloureuse" pour l'administration Biden, compte tenu de ses désirs concurrents de courtiser le Vietnam et d'apaiser les lobbies syndicaux et industriels nationaux à l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre.

"La mort de Trong pourrait accroître la pression sur les États-Unis pour qu'ils courtisent le Vietnam dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et la Chine", a-t-il déclaré. "Les premiers jours de la nouvelle direction du Viêt Nam sont importants pour définir l'orientation future du pays.

"La décision dépendra en grande partie de la question de savoir si les préoccupations électorales pèsent plus lourd que les préoccupations liées à la concurrence entre grandes puissances, et si la Maison Blanche souhaite influencer le département du commerce ou l'encourager à prendre une décision impartiale.

Lors d'une visite du président américain Joe Biden à Hanoï l'année dernière, les États-Unis et le Viêt Nam ont élevé leurs liens au rang de partenariat stratégique global et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a fait la promotion du Viêt Nam en tant que destination de "délocalisation amicale" pour déplacer les chaînes d'approvisionnement américaines de la Chine vers l'étranger. (Reportage de David Brunnstrom et David Lawder ; Rédaction de Diane Craft)