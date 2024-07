Les actions de CrowdStrike ont chuté de 5 % dans les échanges avant bourse lundi, prolongeant ainsi leur série de pertes, après que plusieurs analystes aient déclassé l'action en raison des inquiétudes concernant les retombées financières de la cyber-panne mondiale de la semaine dernière.

La mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité de CrowdStrike a affecté les ordinateurs fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft, perturbant les services internet dans le monde entier et privant les gens d'accès aux services bancaires et de santé.

Microsoft a déclaré samedi qu'environ 8,5 millions d'appareils Windows, soit moins de 1 % de l'ensemble des machines Windows, étaient concernés. Les services des différents secteurs sont progressivement revenus en ligne plus tard dans la journée de vendredi, mais les entreprises ont dû faire face à des retards, des annulations de vols et d'autres problèmes, ce qui soulève des questions sur la manière d'éviter une telle situation à l'avenir et sur le fait de savoir si des logiciels aussi essentiels devraient rester entre les mains de quelques entreprises. Les analystes de Guggenheim ont déclaré dimanche que CrowdStrike sera probablement confronté à une résistance dans la signature de nouveaux contrats à court terme en raison des retombées attendues du problème d'assurance qualité qui a causé la panne technologique massive.

"Bien que la panne puisse rester un obstacle à court terme, nous pensons que CrowdStrike en sortira plus forte, car il ne s'agissait pas d'une brèche, mais plutôt d'une défaillance importante dans le processus", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Au moins six sociétés de courtage ont réduit leurs objectifs de prix pour CrowdStrike, et deux autres ont revu à la baisse la note de l'action, la faisant passer de "acheter" à "neutre".

La panne a provoqué une chute de 11 % des actions de CrowdStrike vendredi.

Les actions des rivaux en matière de cybersécurité Palo Alto Networks, Sentinel One et Fortinet étaient en hausse de 1 % à 3 % dans les échanges de prémarché lundi.