Les assureurs pourraient être confrontés à une série de demandes d'indemnisation pour interruption d'activité après une panne technologique mondiale qui a paralysé des secteurs allant du voyage à la finance vendredi, selon des experts du secteur de l'assurance.

La mise à jour d'un logiciel par l'entreprise mondiale de cybersécurité CrowdStrike semble avoir déclenché des problèmes de systèmes qui ont cloué les vols au sol, forcé certaines chaînes de télévision à cesser leurs activités et privé les clients d'accès à des services tels que les soins de santé ou les services bancaires.

"Les assureurs s'attendent à des centaines, voire des milliers, de déclarations de sinistres de la part d'organisations touchées par l'événement CrowdStrike", a déclaré Ryan Griffin, partenaire spécialisé dans la cybernétique chez le courtier d'assurance McGill and Partners.

Cependant, toutes les entreprises ne bénéficieront pas d'une couverture d'assurance pour leur perte de temps et d'argent.

Selon Marcos Alvarez, responsable des assurances à l'agence de notation DBRS Morningstar, une police d'assurance typique contre les pertes d'exploitation dans le cadre d'un programme d'assurance commerciale ordinaire ne couvrirait pas les pertes résultant de la panne de vendredi.

En outre, toutes les polices d'assurance cybernétique ne couvrent probablement pas les pertes d'exploitation ; une telle couverture devrait être souscrite séparément, moyennant un coût supplémentaire.

"Certaines polices d'assurance cyber excluent les événements non malveillants, et il existe des périodes d'attente et des franchises que les entreprises devront prendre en compte avant de déposer une demande d'indemnisation auprès de leurs assureurs", a déclaré Nir Perry, PDG de CyberWrite, une plateforme de cyber-assurance des risques.

M. Perry a déclaré que les dommages économiques pouvaient atteindre des dizaines de milliards de dollars dans de tels cas, et a ajouté que la panne devait être considérée comme un exemple d'"événement pouvant produire ce que l'on pourrait définir comme une catastrophe d'assurance".

L'événement pourrait également donner lieu à des réclamations juridiques de la part de CrowdStrike et de Microsoft. Une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, conçue pour protéger les systèmes Windows de Microsoft, a déclenché la panne informatique mondiale.

CrowdStrike et Microsoft n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"Les compagnies aériennes (et d'autres secteurs) pourraient avoir des droits dans le cadre de leurs contrats qui leur permettent d'obtenir une rémunération financière ou autre en fonction de la panne de CrowdStrike", a déclaré Sam Levine, premier vice-président - solutions professionnelles et cybernétiques chez le courtier d'assurance spécialisé CAC.

La panne a causé des problèmes majeurs pour les voyageurs du monde entier, clouant les avions au sol pendant des heures.

L'assureur de voyages InsureMyTrip a déclaré qu'il prévoyait une augmentation des demandes d'indemnisation au titre de l'assurance voyage, la plupart concernant des polices d'assurance retard de voyage et correspondance manquée. Plus de 1 600 clients pourraient être touchés lors de leur départ ou de leur retour de voyage vendredi.

Les experts du secteur ont également déclaré que la force majeure ne s'appliquerait pas à l'événement.

Les clauses de force majeure dans les contrats suppriment la responsabilité pour les catastrophes imprévisibles et inévitables qui empêchent les participants de remplir leurs obligations.

"C'est exactement ce que l'assurance cybernétique est censée couvrir. ... Ce n'est pas quelque chose qui échappe à notre contrôle", a déclaré Meredith Schnur, responsable de la pratique cybernétique aux États-Unis et au Canada chez le courtier Marsh (reportage de Noor Zainab Hussain à Bengaluru ; reportage complémentaire de Nathan Gomes et Akash Sriram ; rédaction de Leslie Adler).