Les pertes assurées au niveau mondial à la suite de la panne informatique massive de la semaine dernière devraient se situer entre 400 millions et 1,5 milliard de dollars, a déclaré jeudi la société d'analyse cybernétique CyberCube.

Un bogue logiciel dans le système de contrôle qualité de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike est à l'origine de la mise à jour logicielle qui a fait planter des ordinateurs dans le monde entier, a déclaré cette semaine l'entreprise américaine, alors que les pertes s'accumulent à la suite de l'interruption de services allant de l'aviation à la banque.

Cette panne pourrait constituer la plus grosse perte de cyberassurance, a déclaré CyberCube dans un communiqué.

Il s'agit d'un "événement majeur pour le marché de l'assurance cybernétique, mais il est loin d'atteindre le potentiel destructeur contre lequel les principaux assureurs se prémunissent", a déclaré CyberCube.

Cette semaine, l'assureur Parametrix a estimé que les pertes assurées résultant de la panne se situaient entre 540 millions et 1,08 milliard de dollars pour les entreprises du classement Fortune 500, à l'exclusion de Microsoft, dont les logiciels ont été affectés par le bogue CrowdStrike.

Le principal assureur cybernétique, Beazley, a déclaré cette semaine qu'il n'avait pas l'intention de modifier ses prévisions concernant son ratio combiné - une mesure clé de la rentabilité de la souscription - après la panne.

Selon l'agence de notation Fitch, le secteur mondial de l'assurance et de la réassurance devrait éviter tout impact financier majeur lié à la panne.

Toutefois, le courtier en réassurance Guy Carpenter a déclaré que les assureurs pourraient être confrontés à des demandes d'indemnisation au titre de l'assurance des administrateurs et des dirigeants et de l'assurance des biens à la suite de la panne, en plus des demandes d'indemnisation au titre de la cyber-assurance. (Reportage de Carolyn Cohn ; Rédaction de Mark Potter)