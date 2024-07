La commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants des États-Unis a envoyé une lettre à George Kurtz, PDG de CrowdStrike, pour lui demander de témoigner sur la panne technologique mondiale survenue la semaine dernière.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

La mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité de CrowdStrike a bloqué les ordinateurs fonctionnant sous le système d'exploitation Windows de Microsoft vendredi, perturbant les services internet dans le monde entier et affectant un large éventail d'industries, notamment les compagnies aériennes, les banques et les soins de santé. Microsoft a déclaré samedi qu'environ 8,5 millions d'appareils Windows étaient concernés.

Les services de tous les secteurs sont progressivement revenus en ligne plus tard dans la journée de vendredi, mais les entreprises ont dû faire face à des retards, à des annulations de vols et à d'autres problèmes, ce qui soulève des questions sur la manière d'éviter une telle situation à l'avenir et sur le fait de savoir si des logiciels aussi essentiels devraient rester entre les mains d'un petit nombre d'entreprises.

CITATIONS CLÉS

"Bien que nous apprécions la réponse de CrowdStrike et la coordination avec les parties prenantes, nous ne pouvons pas ignorer l'ampleur de cet incident, que certains ont qualifié de plus grande panne informatique de l'histoire", a écrit le panel du Congrès dans sa lettre à Kurtz datée de lundi. Cette lettre a d'abord été rapportée par le Washington Post.

La société n'a pas commenté la lettre dans l'immédiat.

QU'EST-CE QUI SUIT

La lettre invite le PDG à organiser une audition avec un sous-comité du panel - le sous-comité sur la cybersécurité et la protection des infrastructures - d'ici mercredi.