Crown Castle Inc. est spécialisé dans l'acquisition, la gestion et la location d'infrastructures partagées sans fil. Le CA par activité se répartit comme suit : - location d'espaces (90%) : location d'espaces sur des tours et des toits (près de 40 000 unités détenues à fin 2022), systèmes d'antennes distribuées (DAS ; réseaux d'antennes pour fournisseurs de télécommunications sans fil et raccordés par fibre à des centres de communication pour faciliter la communication sans fil) et sur des tours appartenant à des tierces parties pour des sociétés de communication sans fil ; - autres (10 %) : principalement prestations de services de réseau (installation d'antennes, prestations de mise en architecture et d'ingénierie, installation de fibres, etc.).

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé