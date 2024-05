Crown Cement PLC est un fabricant de ciment basé au Bangladesh. Les produits de la société comprennent le ciment, le béton prêt à l'emploi et IZONIL. Elle propose des produits à base de ciment, tels que le ciment Portland (PC) et le ciment composite Portland (PCC). La société fabrique et fournit du béton prêt à l'emploi dans une usine de fabrication de CMR équipée de 95 camions de mélange en transit et de 24 pompes à béton avec deux pompes à rampe. IZONIL produit des matériaux de construction spéciaux, tels que des enduits spéciaux, des matériaux cimentaires imperméables et des matériaux de construction innovants. Elle propose également IZONIL PLUS, un mélange sec imperméable qui crée une membrane imperméable après l'application tout en restant respirant et en ayant un effet de séchage en même temps. IZONIL PLUS permet de résoudre les problèmes de fuite d'eau, d'étanchéité et de protection contre les barrages. Ses projets comprennent le pont Padma, le stade international de cricket, le pont aérien d'Agartala, la centrale nucléaire de Rooppur et d'autres.

Secteur Matériaux de construction