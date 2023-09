Crown ElectroKinetics Corp. développe et vend un film de commutation optique qui peut être encastré entre des feuilles de verre ou appliqué à la surface du verre, ou d'autres substrats rigides, comme l'acrylique, pour contrôler électroniquement l'opacité (DynamicTint). La technologie de la société permet une transition entre le clair et le foncé et peut être appliquée à une gamme de fenêtres, y compris les bâtiments commerciaux, les toits ouvrants automobiles et les lucarnes et fenêtres résidentielles. Sa technologie de film électrocinétique (EK) est dérivée de l'encre et de la technologie microfluidique. Elle utilise des particules de pigment de taille nanométrique qui sont chargées électriquement et suspendues dans un liquide pris en sandwich entre deux substrats transparents recouverts d'un film d'oxyde conducteur transparent (TCO). Ses films plastiques sont fabriqués à l'aide d'un équipement de traitement de rouleau à rouleau (R2R). Son insert de verre intelligent DynamicTint est spécialement conçu pour être installé dans les immeubles commerciaux nationaux et internationaux.

Secteur Matériaux de construction