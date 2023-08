Crown Energy AB est une société pétrolière et gazière basée en Suède. Par l'exploration et le retraitement, la société développe des projets pétroliers et gaziers dans des zones peu explorées, initialement en Afrique et au Moyen-Orient. Elle crée de la valeur en trouvant et en développant des actifs à un stade précoce, puis en introduisant des acteurs plus importants de l'industrie pétrolière et gazière dans les projets pour un développement et une production ultérieurs. La société détient des licences d'exploration offshore dans des régions telles que l'Afrique du Sud, la partie occidentale de Madagascar, le bassin de Rio Muni en Guinée équatoriale, ainsi qu'une licence d'exploration et de production à terre dans le nord de l'Irak. Les principaux actionnaires de la société sont Yoav Ben-Eli, Cement Fund SCSp, Comtrack Ventures Ltd et le directeur général Andreas Forssell.

