Crown Place VCT PLC est un fonds de capital-risque basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance à long terme du capital et des revenus, principalement par le biais d'investissements dans de petites sociétés non cotées au Royaume-Uni. La société investit dans un large portefeuille de petites entreprises de croissance non cotées dans une variété de secteurs, y compris des entreprises technologiques à haut risque. Les investissements prennent la forme d'actions ou d'une combinaison d'actions et de prêts. La société investit dans divers secteurs, notamment la fintech, les logiciels et autres technologies, d'autres secteurs (y compris l'éducation) et les soins de santé (y compris les soins de santé numériques). Albion Capital Group LLP est le gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) de la société.

Secteur Services Financiers