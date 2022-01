Crown Resorts, société australienne, envisage une offre révisée de 6,5 milliards de dollars de la part de Blackstone.

L'entreprise australienne Crown Resorts Ltd prévoit d'examiner favorablement une offre plus élevée du géant américain de l'investissement Blackstone Inc qui l'évalue à 8,87 milliards de dollars australiens (6,46 milliards de dollars), a déclaré la société de casinos jeudi.

Blackstone a maintenant proposé aux actionnaires de Crown 13,10 dollars australiens par action par rapport à l'offre précédente de 12,50 dollars australiens, qui a été qualifiée de non "convaincante https://www.reuters.com/business/australias-crown-says-blackstones-62-bln-buyout-offer-not-compelling-2021-12-01/#:~:text=N)%20%246.2%20billion%20buyout%20offer,inquiries%20for%20a%20revised%20proposal".

À la suite de cette dernière offre, Crown Resorts a déclaré à l'adresse https://events.miraqle.com/DownloadFile.axd?file=/Report/ComNews/20220113/02475175.pdf qu'elle s'engagerait avec Blackstone sur une base non exclusive et donnerait au gestionnaire d'investissement "la possibilité de finaliser ses enquêtes de diligence raisonnable".

Si Blackstone fait une offre contraignante d'au moins 13,10 dollars australiens par action et s'il n'y a pas d'offres supérieures, Crown a déclaré que son conseil d'administration a l'intention de recommander aux actionnaires de "voter en faveur de la proposition".

Blackstone n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (1 $ = 1,3727 dollar australien) (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)