Crown Resorts vise une ouverture début 2022 pour le casino de Sydney.

La société australienne Crown Resorts Ltd a déclaré lundi qu'elle avait l'intention d'ouvrir le casino de son complexe phare de Sydney au début de l'année prochaine, alors qu'elle travaille avec les autorités de réglementation pour répondre aux préoccupations concernant les défaillances de gouvernance et le blanchiment d'argent présumé.

Le casino, qui fait partie d'une tour de 75 étages inaugurée en décembre dernier, a vu sa licence suspendue par l'Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) en 2020, à la suite de rapports faisant état de relations entre l'entreprise et des groupes criminels organisés dans ses locaux.

Ces rapports ont déclenché des enquêtes approfondies de la Commission royale, qui a estimé que Crown n'était pas en mesure de détenir des licences de jeu à Sydney et à Melbourne, et a demandé des changements radicaux dans son conseil d'administration et sa culture.

Dans une mise à jour commerciale, la société a déclaré que les discussions avec l'autorité de jeu étaient en cours, alors qu'elle vise à ouvrir une salle de jeu à Sydney au début de la nouvelle année, et qu'elle avait fait des progrès importants pour répondre aux préoccupations des régulateurs.

Crown a déclaré que l'activité de ses sites s'était améliorée ces dernières semaines, en particulier pendant les week-ends, car l'Australie a assoupli les restrictions du COVID-19, mais a signalé que les coûts annuels de l'entreprise étaient plus élevés que l'année dernière, à environ 130 millions de dollars australiens (93,1 millions de dollars). (1 $ = 1,3966 dollar australien) (Reportage de Shashwat Awasthi ; édition de Richard Pullin)