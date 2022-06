L'Australie occidentale donne son accord conditionnel à la transaction de 6,3 milliards de dollars de Blackstone sur Crown

Cette approbation fait suite à celle de la Nouvelle-Galles du Sud et de l'État de Victoria cette semaine et permet à Blackstone de franchir un autre obstacle sur la voie de la conclusion de son accord sur la société détenue à 37 % par le milliardaire James Packer.

Le régulateur indépendant des casinos d'Australie occidentale et le ministre des courses et des jeux de l'État, Tony Buti, ont approuvé l'accord sous réserve de conditions "strictes", notamment un audit supplémentaire et un engagement à investir dans le casino de Crown à Perth et à le maintenir, a déclaré le régulateur.

Crown est sous pression depuis des années, depuis que des enquêtes préjudiciables ont révélé qu'il permettait le blanchiment d'argent, tandis que les fermetures de COVID-19 et de frontières ont fait chuter ses bénéfices et ses actions.

L'accord doit maintenant être approuvé par le tribunal fédéral australien lors d'une audience le 15 juin.