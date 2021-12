L'australien Crown vise une ouverture en 2022 pour le casino de Sydney, en difficulté.

L'opérateur de casino australien Crown Resorts Ltd a déclaré lundi qu'il avait l'intention de proposer des jeux d'argent dans un nouveau complexe de Sydney au début de 2022, plus d'un an après son ouverture, alors qu'il travaille avec un régulateur pour remédier aux défaillances de gouvernance.

Le casino, qui fait partie d'un complexe de 75 étages ouvert en décembre dernier, a vu sa licence suspendue par l'Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) juste avant son ouverture à la fin de l'année 2020, suite à des rapports médiatiques sur ses relations présumées avec des groupes criminels organisés.

Après une refonte de sa direction et de son conseil d'administration, Crown "vise désormais une ouverture de l'étage de jeu au début de la nouvelle année", a déclaré la société dans des obligations accompagnant une présentation aux analystes de l'installation de 2,2 milliards de dollars australiens (1,6 milliard de dollars) sur le front de mer de Sydney.

L'Independent Liquor and Gaming Authority de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, qui supervise la licence de Crown à Sydney, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Une série de reportages dans les médias en 2019 a déclenché des enquêtes publiques meurtrières qui ont jugé que Crown n'était pas apte à détenir des licences de jeu à Sydney et Melbourne, et ont appelé à des changements radicaux dans son conseil d'administration et sa culture. Une troisième enquête, portant sur le casino de Crown à Perth, n'a pas encore rendu ses conclusions.

Crown a déclaré qu'il avait vu l'activité de ses sites reprendre ces dernières semaines, en particulier pendant les week-ends, alors que l'Australie assouplissait les restrictions du COVID-19, mais a signalé que les coûts annuels de l'entreprise étaient plus élevés que l'année dernière, à environ 130 millions de dollars australiens (93,1 millions de dollars).

"Je crois fermement que l'entreprise a pris un virage et qu'elle a été considérablement dé-risquée ", a déclaré le nouveau PDG Steve McCann lors du briefing.

Crown a récemment rejeté une proposition de rachat de la part de Blackstone Group Inc, mais l'a autorisée à effectuer une vérification préalable. Steve McCann n'a pas voulu faire de commentaires sur les discussions avec Blackstone, mais a déclaré que les actionnaires de Crown avaient "vécu beaucoup de choses" et "méritaient d'être récompensés comme il se doit".

L'action Crown s'échangeait à 11,46 dollars australiens, dans un contexte de hausse du marché global, et sous le prix indicatif de l'offre de Blackstone de 12,50 dollars australiens.

(1 $ = 1,3953 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye à Sydney et Shashwat Awasthi à Bengaluru ; édition de Richard Pullin et Stephen Coates)