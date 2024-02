CRRC Corporation Limited, anciennement CSR Corporation Limited, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de matériel de transport ferroviaire. Les principales activités de la société consistent en la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la réparation, la distribution et la location de locomotives, d'unités multiples électriques (EMU), de véhicules de transport rapide, de machines d'ingénierie, d'équipements mécaniques et électriques, de dispositifs et de composants électroniques, d'équipements électroniques et de protection de l'environnement. La société est également engagée dans la fourniture de services techniques connexes. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Véhicules et machines lourdes