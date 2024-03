Cruz Battery Metals Corp. est une société canadienne qui se concentre sur l'acquisition et le développement de projets de métaux pour batteries en Amérique du Nord. Les projets de la société comprennent le projet Hector, le projet Solar Lithium, le projet Clayton Valley Lithium Brine, le projet Idaho Cobalt Belt et le projet Idaho Star Cobalt. Le projet Hector Cobalt consiste en environ 6 145 acres dans la division minière de Larder Lake en Ontario. Le projet Solar Lithium est situé dans le Nevada, aux États-Unis. Le projet Solar Lithium s'étend sur environ 8 135 acres. Le projet Clayton Valley Lithium Brine est situé dans le Nevada, aux États-Unis. Le projet Idaho Cobalt Belt est situé dans la ceinture de cobalt de l'Idaho qui entoure Jervois Mining Ltd. Le prospect de cobalt Idaho Star de 80 acres dans l'Idaho, aux États-Unis, est situé à environ 9 miles au sud-ouest de Saltese, dans le Montana, et à 19 miles au sud-est de Wallace, dans l'Idaho. Ce prospect consiste en quatre concessions contiguës dans la prolifique ceinture de cobalt de l'Idaho.

Secteur Exploitations minières et métallurgie