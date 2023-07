Cryo-Cell International, Inc. est une société spécialisée dans les banques de sang de cordon ombilical. La société exerce ses activités dans trois secteurs : le traitement cellulaire et le stockage cryogénique à usage familial, axés sur la collecte et la préservation du sang de cordon ombilical et des cellules souches tissulaires ; la fabrication d'unités PrepaCyte CB Processing System (PrepaCyte CB), la technologie de traitement utilisée pour traiter les cellules souches du sang de cordon ombilical, et le traitement cellulaire et le stockage cryogénique des cellules souches du sang de cordon ombilical à usage public. La société stocke environ 500 000 échantillons de sang de cordon et de tissu de cordon. Les spécimens sont stockés dans des unités de stockage cryogénique disponibles dans le commerce dans cette installation technologiquement et opérationnellement avancée. La société commercialise ses services de préservation des cellules souches du sang ombilical directement auprès des futurs parents et en distribuant des informations par l'intermédiaire d'obstétriciens, de pédiatres, d'éducateurs à la naissance, d'infirmières sages-femmes certifiées et d'autres professionnels de la santé.

Secteur Installations et services en soins de santé