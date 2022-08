CBI : Changement de groupe de cotation Euronext Growth Paris, du compartiment E1 (Placement privé) à E2 (Offre au public)

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce son transfert du groupe de cotation E1 (Placement privé) à E2 (Offre au public) sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert, réalisé par voie d'admission directe, sera effectif le 3 août 2022.

Frédéric Chesnais, Président-directeur général et fondateur de CBI, commente : « Depuis notre admission directe sur Euronext Growth Paris en octobre 2021, le parcours boursier de l’action CBI témoigne du développement rapide de nos activités dans le domaine de la blockchain, des NFTs et des cryptomonnaies. Avec le lancement d’AlphaVerse, le métaverse développé par CBI, prévu à la rentrée, ce transfert de cotation permet désormais au grand public d'investir dans une société évoluant principalement dans le Web 3.0 ».

Modalités du transfert de groupe de cotation

Dans le cadre du transfert des actions CBI du groupe de cotation E1 à E2, il est précisé que la société ne procède à aucune émission de titres nouveaux ni placement de titres existants. Le document d’information est disponible sur le site de la société : www.cbicorp.io, menu « Investors », section « Corporate documents and miscellaneous ».

Calendrier du transfert de groupe de cotation

1er août 2022 à 9h00 : Diffusion d’un avis de marché annonçant le changement de compartiment

3 août 2022 à 9h00 : Début des négociations sur le compartiment Offre au public

ATOUT CAPITAL, conseil de la Société dans le cadre de l'opération, est listing sponsor de la Société.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises sont cotées sur le marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie Mouret

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe