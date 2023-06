Crypto Blockchain Industries : CBI annonce le projet de cotation de $FAV, le nouveau jeton dédié à l'univers "Football at Alphaverse"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, France - 16 juin 2023 à 8h00 CET

CBI annonce le projet de cotation de $FAV, le nouveau jeton

dédié à l'univers "Football at Alphaverse"

Le projet de cotation du CBI comprend ChilizX ainsi que d'autres échanges

centralisés et décentralisés de premier plan

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI) annonce la conclusion d'un accord pour coter, courant 2023, le jeton $FAV sur la plateforme d'échange Chiliz. $FAV est le jeton (« token ») utilitaire pour l'univers "Football at AlphaVerse" dédié au football. La plateforme d'échange Chiliz est spécialisée dans la cotation du jeton Chiliz ($CHZ) et des jetons Socios dédiés aux fans des clubs de football, avec plus de 40 clubs partenaires. Les jetons de Manchester City, Barcelone FC, PSG, Galatasaray, Juventus ou Inter Milan sont déjà cotés sur la plateforme d'échange Chiliz, ce qui en fait un partenaire idéal pour "Football at AlphaVerse".

11 milliards d'unités du jeton $FAV ont été créées. La cotation sur la plateforme d'échange Chiliz interviendra par une mise directe sur le marché d'une première série de jetons $FAV, dans une proportion initiale qui n'excédera pas 10% du total de jetons $FAV créés, soit 1,1 milliard de jetons $FAV.

La cotation interviendra potentiellement dès la finalisation de la revue de l'ensemble des aspects techniques et juridiques, dans le courant de l'année calendaire 2023.

Il est rappelé que le jeton $FAV aura de nombreuses fonctionnalités, telles que la réalisation de microtransactions dans les univers, la participation à des quêtes ou à des mini-jeux, l'achat de NFTs, l'animation de programme de parrainage, l'accès à des réductions sur des achats ou encore le gain de jetons FAV en liaison avec la créativité ou l'engagement des utilisateurs, à la manière d'une carte de fidélité. Un article du blog d'AlphaVerse, décrivant les premières caractéristiques de ce jeton $FAV, est disponible sur le lien suivant : https://alphaverse.com/blog/items/the-fav-token-your-passport-to-football-at-alphaverse/

Pour plus d'informations, consultez le site www.cbicorp.ioet www.alphaverse.com.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de jetons $FAV, et il ne doit y avoir aucune offre, sollicitation ou vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification nécessaire conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

La cotation du jeton, actuellement en cours d'examen légal et technique, reste soumise à confirmation. Les détails de la cotation peuvent changer à mesure que les parties poursuivent les négociations.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.ioet www.alphaverse.com.