Modification du contrat de liquidité contracté avec TSAF

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (code ISIN FR0014007LW0 – Mnémonique ALCBI), confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à la société TSAF - Tradition Securities And Futures, il a été procédé le 15 décembre 2023 à un retrait de 28 000 € en espèces du compte de liquidité.

Pour mémoire, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors de sa mise en œuvre le 29 octobre 2021 :

· 50 000 actions,

· 50 000 € en espèces.

Il est rappelé qu'il a été procédé, en date du 22 novembre 2021, à un retrait de 1 400 000 € en espèces et à un apport complémentaire de 20 000 actions. Il a également été procédé, en date du 24/03/2022, à un retrait de 175 000 € en espèces et, en date du 05/09/2022, à un retrait de 200 000 € en espèces.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité lors du bilan semestriel au 30/06/2023 :

· 451 470 actions

· 67 448,36 €

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.

Contact

Emetteur

CBI

Frédéric CHESNAIS, PDG

fredchesnais@cbicorp.io Sponsor Listing

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

