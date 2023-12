Crystal Amber Fund Ltd - fonds activiste basé à Guernesey investissant dans des actions britanniques de petite et moyenne capitalisation - annonce un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 5 millions de livres sterling, débutant maintenant et se poursuivant jusqu'au 31 janvier, suite à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue à la fin du mois dernier. La société note que le cours actuel de son action est nettement inférieur à sa dernière valeur d'actif net par action de 98,3 pence et estime que le programme de rachat d'actions contribuera à réduire cette décote. Elle indique que le rachat sera financé par les liquidités excédentaires existantes.

Cours actuel de l'action : 65,00 pence, en hausse de 4,8%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

