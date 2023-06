Crystal Amber déclare que d'autres versements seront effectués si De La Rue est plus clair

(Alliance News) - Crystal Amber Fund Ltd a déclaré jeudi un paiement à la suite de l'acquisition de sa société d'investissement Hurricane Energy PLC, et la société d'investissement a déclaré que d'autres rendements pourraient être versés une fois qu'elle aura reçu "une plus grande visibilité" chez De La Rue PLC.

Le rachat de la société d'exploration pétrolière Hurricane par Prax Exploration & Production PLC, pour un montant de 249 millions de livres sterling, a pris effet jeudi. Crystal Amber s'attend à recevoir 34,7 millions de livres sterling au plus tard le 22 juin.

Crystal Amber a déclaré un dividende intérimaire de 25 pence pour l'exercice se terminant le 30 juin. La société prévoit toujours de conserver une partie du produit d'Hurricane pour "financer la croissance de GI Dynamics et protéger la valeur de sa participation dans De La Rue".

Crystal Amber a précédemment accusé De La Rue de "graves manquements en matière de gestion et de gouvernance" et a appelé à un changement à la tête de l'entreprise.

Le mois dernier, Kevin Loosemore a quitté son poste de président de l'imprimeur de billets de banque pour "tirer un trait sur les récentes spéculations entourant la direction de l'entreprise". L'entreprise a nommé Clive Whiley au poste de président, succédant ainsi à Nick Bray, un directeur non exécutif qui a brièvement assuré l'intérim.

Crystal Amber a déclaré jeudi : "Le fonds continue de penser qu'en temps utile, il est prudent de conserver suffisamment de liquidités pour protéger la valeur de sa participation dans De La Rue, mais aussi pour avoir la capacité d'aider à effectuer le changement urgent nécessaire chez De La Rue.

"Suite à une meilleure visibilité de De La Rue, dans les mois à venir, le conseil d'administration de Crystal Amber pourrait chercher à faire un retour de capital supplémentaire aux actionnaires.

Les actions de Crystal Amber ont augmenté de 6,8 % à 87,00 pence chacune à Londres jeudi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.