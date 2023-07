Crystal Clear Electronic Material Co Ltd, anciennement Suzhou Crystal Clear Chemical Co Ltd, est une société chinoise engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux microélectroniques. Les produits de la société comprennent des photoréserves et des matériaux de support, des réactifs ultra-propres et de haute pureté, des matériaux pour batteries au lithium et des matériaux chimiques de base. Ses produits sont utilisés dans les industries des semi-conducteurs, des nouvelles énergies et de la chimie de base. La société distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Chimie de spécialité