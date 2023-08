CS Disco, Inc. construit une plateforme logicielle alimentée par l'intelligence artificielle (IA). La société propose sa plateforme aux entreprises, aux cabinets d'avocats, aux prestataires de services juridiques et aux gouvernements pour l'eDiscovery, l'examen de documents juridiques et la gestion de cas dans une variété de questions juridiques, allant des litiges aux enquêtes en passant par la conformité et la diligence. Sa solution permet aux services juridiques de collecter, traiter et examiner les données d'entreprise pertinentes pour les affaires juridiques. Son architecture native en nuage et ses modèles d'IA permettent d'identifier les documents pertinents et d'améliorer l'examen des documents juridiques. Ses modèles d'IA apprennent à partir du travail juridique effectué sur sa solution et peuvent être réutilisés pour des affaires juridiques, ce qui renforce encore sa capacité à aider ses clients à trouver des preuves et à résoudre des affaires. Elle offre aux services juridiques la possibilité de centraliser les données juridiques dans une solution unique. Les solutions proposées par la société comprennent DISCO eDiscovery, DISCO Review et DISCO Case Builder.

Secteur Logiciels