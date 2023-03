CS Group : Duna & Cie ne détient plus aucune action

La société de droit luxembourgeois Duna & Cie a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 février 2023, les seuil de 1/3 et 30% des droits de vote et de 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société CS Group et ne plus détenir aucune action CS Group.



Ce franchissement de seuils résulte de la cession hors marché de l'intégralité des actions CS Group détenues par la société Duna & Cie et par M. Yazid Sabeg à la société Sopra Steria Group.



