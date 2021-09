CS : Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l'Association Le Club Valin fondent le GINUM pour un numérique souverain et responsable en France

Communiqué de presse

Paris, le 16 septembre 2021

Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l'Association Le Club Valin fondent le GINUM pour un numérique souverain et responsable en France

Fédérer l'expertise technologique, académique et industrielle des acteurs du numérique français pour la défense, la sécurité et les enjeux d'importance vitale

Organiser le dialogue entre institutionnels et acteurs du secteur

Promouvoir un numérique au bénéfice de la souveraineté et de la responsabilité sociétale et environnementale

La crise sanitaire a mis en évidence le besoin d'accélérer la transformation numérique des acteurs publics et des entreprises et de consolider l'autonomie stratégique de la France dans le domaine. C'est dans ce contexte qu'Orange Business Services, CS GROUP, Mentor Consultant et l'Association Le Club Valin annoncent la création du GINUM, Groupement des Intervenants du Numérique pour la défense, la sécurité et les enjeux d'importance vitale et font le vœu d'être rejoints très rapidement par tous les acteurs intéressés par cette problématique.

www.ginum.fr

Porté par une volonté fédératrice et une dynamique d'intégration aux initiatives déjà existantes, le GINUM souhaite développer des collaborations entre tous les acteurs du numérique afin de faire des propositions concrètes associant transformation numérique, performance et autonomie stratégique. Au travers de commissions et groupes de travail, les adhérents du GINUM ambitionnent de construire et promouvoir une vision globale de l'offre numérique française, souveraine et responsable et ainsi permettre aux entités publiques et privées de la défense, de la sécurité et des enjeux d'importance vitale d'avoir la capacité de choisir leurs dépendances numériques.

Le GINUM intègrera la souveraineté et la sécurité dans toutes ses initiatives, dans le respect d'une démarche environnementale et socialement responsable. Grâce à l'étendue des thématiques abordées, le GINUM entend ainsi faire le lien entre les opportunités technologiques, les enjeux sociétaux et les enjeux métiers.

Le GINUM orientera ses actions à l'échelle nationale dans un premier temps. Une collaboration avec des partenaires au sein de l'Union européenne sera envisagée par la suite.

Avant la fin de l'année 2021, le GINUM publiera un livre bleu qui présentera les enjeux et les thématiques de travail à engager pour répondre aux défis d'une politique de souveraineté numérique assumée et placer ce numérique souverain et responsable au cœur de la présidence française de l'Union européenne.

« A travers le GINUM, nous voulons être au cœur du dialogue pour soutenir les acteurs du numériques français afin de relever ensemble les défis qui s'annoncent. Nous sommes convaincus qu'à travers une approche transverse, nous apporterons des solutions novatrices combinant des expertises académiques, industrielles, étatiques ou encore syndicales. Ces propositions ainsi que toutes les actions menées par le GINUM visent à promouvoir un numérique responsable d'un point de vue sociétal et environnemental pour répondre aux enjeux technologiques et industriels d'aujourd'hui et de demain », explique Nadine Foulon-Belkacemi, Présidente du GINUM et Directrice des Grands Clients chez Orange Business Services.

« Dès sa fondation, le GINUM associe un grand groupe, une entreprise de taille intermédiaire, une PME et une association représentant les utilisateurs, et sera très attentif à fédérer des acteurs de toutes tailles et de positionnements variés. Le numérique souverain et responsable doit s'appuyer sur l'expertise et le dialogue de tous », souligne Marie de Saint Salvy, Vice-présidente du GINUM et Directrice Générale Adjointe de CS GROUP.

« Le dialogue entre institutionnels et acteurs du numérique pour la défense, la sécurité et les enjeux d'importance vitale est la clé de voute pour réussir la transformation numérique de la France tout en garantissant notre autonomie stratégique pour nos solutions de demain », précise Philippe Vertuaux Vice-Président du GINUM et Directeur de la stratégie au sein de Mentor Consultant.

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l'entité d'Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d'opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l'IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.

L'innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d'un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d'un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42,3 milliards d'euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l'exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d'opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de CS GROUP

CS GROUP est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques, au profit des secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial, de l'aéronautique ou encore du nucléaire. En tant que ETI française, CS GROUP propose à ses clients qui opèrent dans ces secteurs d'importance vitale des solutions souveraines. Dans le domaine de la valorisation et de la sécurisation des données, CS GROUP est particulièrement impliqué dans des initiatives nationales et européennes et auprès de grands clients pour contribuer à garantir la souveraineté numérique européenne.

CS GROUP est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.csgroup.eu

A propos de Mentor Consultant

Mentor Consultant rassemble des compétences éprouvées dans le domaine des systèmes d'information et de communications qui lui permettent de proposer une veille stratégique et technique ainsi qu'une expertise dans la conduite de projets en matière de coordination et d'architecture industrielle, de schémas directeurs, de communication, d'études amont et d'expérimentations. L'expérience et les liens tissés par ses membres permettent de percevoir très en amont les tendances du marché et les aspirations des utilisateurs avec une vision à la fois globale et novatrice.

A propos de l'Association Le Club Valin

Le Club Valin est une association professionnelle ayant pour objectif de constituer un espace d'échanges, non limité à ses membres, sur les questions liées à la transformation numérique et plus généralement à l'organisation du service de l'État, de fédérer la communauté de la transformation numérique du domaine défense et sécurité et de faciliter l'examen entre ses membres des questions d'intérêt commun.

Contacts presse :

Orange Business Services : Christelle Innavong-Hanot ; christelle.innavong@orange.com ; 06 31 43 37 87

Orange ; Ariane Chan ; ariane.chan@orange.com ; 06 48 01 45 24

CS GROUP ; Barbara Goarant ; barbara.goarant@csgroup.eu ; 06 80 35 28 11