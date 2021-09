CS : Résultats Semestriels 2021

Communiqué de Presse

Après un exercice 2020 en demi-teinte, le groupe a procédé à une évolution de la gouvernance de l'activité Cybersécurité. Les succès commerciaux enregistrés au cours du premier semestre dans le domaine de l'intégration de systèmes sécurisés - auprès notamment des opérateurs d'Importance Vitale - conforte la pertinence du positionnement sur ce marché en pleine évolution. Les prises de commandes comme le chiffre d'affaires progressent très nettement (respectivement + 73% et +22% versus S1 2020).

La rentabilité opérationnelle* est impactée par les efforts commerciaux consentis et une forte tension sur les ressources. Le retour à la rentabilité a été constaté au cours du 2ème trimestre et devrait se confirmer au cours du second semestre 2021, consécutivement à la mise en œuvre du plan de reengineering par la nouvelle gouvernance de la BU.

***

L'effectif social du groupe au 30 juin 2021 s'établit à 2180 collaborateurs en croissance de 5,1% par rapport au 30 juin 2020. Le groupe poursuit ses recrutements (388 entre juin 2020 et juin 2021) pour renforcer ses compétences clés (architectes, chefs de projets, data scientists, consultants en cybersécurité).

***

Le Groupe rappelle avoir annoncé le 4 juin dernier son plan stratégique Vision 2024 avec pour objectifs à cette échéance un chiffre d'affaires de 400 M€, par croissance organique et externe, et une marge opérationnelle* de 9%.

Avec des fondamentaux solides (carnet de commandes, expertises métiers et technologiques reconnues) et une croissance retrouvée, CS GROUP poursuit le déploiement son plan de transformation et s'attachera au cours du second semestre 2021 à la poursuite de sa dynamique de croissance, à l'amélioration de sa rentabilité et à atteindre un Free Cash-Flow* pour l'ensemble de l'exercice à l'équilibre.

***

Retrouvez l'intégralité des comptes consolidés semestriels 2021 ainsi que la présentation aux analystes financiers sur le site internet de la société : www.csgroup.eu (rubrique « investisseurs »). La présentation à la SFAF se tiendra lundi 13 septembre 2021.

CS GROUP est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques.