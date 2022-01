CS : recrute 600 nouveaux collaborateurs

Le Plessis, le 6 janvier 2022 - Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement stratégique Vision 2024, CS GROUP annonce le recrutement d'environ 600 collaborateurs dans le monde dont 520 en France. Très implanté en région, le groupe recrute 260 nouveaux talents en Ile-de-France, 160 en Occitanie et 100 en PACA.

Entreprise de Taille Intermédiaire de 2200 collaborateurs présente en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie) et en Amérique du Nord, CS GROUP conçoit, développe, opère et maintien des systèmes critiques au profit de secteurs souverains tels que la Défense, la Sécurité, le Spatial, l'Aéronautique et le Nucléaire.

Pour répondre aux enjeux opérationnels de ses clients, CS GROUP déploie ses compétences dans les domaines des systèmes de commandement et de contrôle, des systèmes sûrs, de la digitalisation des processus industriels, de la Data Intelligence et de la cybersécurité.

Ce plan de recrutement d'envergure concerne l'ensemble des métiers du groupe. « CS GROUP est une entreprise reconnue sur son secteur, engagée aux côtés de ses clients au service de leurs enjeux critiques. Le groupe propose des projets techniques passionnants et inédits sur le marché (lutte anti-drones, systèmes d'entraînement collaboratif, sécurisation de systèmes industriels, intelligence artificielle embarquée, traitement automatique d'images satellitaires…).Sécurité et performance des systèmes conçus et exploités sont des enjeux permanents. Nous sommes donc amenés à recruter des talents, experts des nouvelles technologies mais aussi passionnés par les métiers de nos clients. » déclare Olivier Sonneville, Directeur des Ressources Humaines de CS GROUP.

Les profils recherchés sont des consultants et experts en systèmes d'information, techniques et scientifiques :

Développeurs

Architectes Système d'Information

Directeurs de projets

Consultants et ingénieurs en cybersécurité

Data Analysts & Scientists

Afin de parvenir à ses objectifs de recrutement, CS GROUP a misé sur un système de recrutement innovant et collaboratif aligné sur ses enjeux de croissance et d'excellence. Toutes les ressources RH et opérationnelles du groupe sont mobilisées avec une équipe de recruteurs à travers le monde qui propose un parcours et une expérience améliorés aux candidats : tests, entretiens, séminaires d'intégration pour découvrir la culture, les valeurs, la diversité des métiers, suivi personnalisé… La croissance de CS GROUP permet d'offrir de réelles perspectives d'évolution professionnelle en France comme à l'international.

CS GROUP est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques, au profit des secteurs de la défense, de la sécurité, du spatial, de l'aéronautique ou encore du nucléaire. En tant que ETI française, CS GROUP propose à ses clients qui opèrent dans ces secteurs d'importance vitale des solutions souveraines. Dans le domaine de la valorisation et de la sécurisation des données, CS GROUP est particulièrement impliqué dans des initiatives nationales et européennes et auprès de grands clients pour contribuer à garantir la souveraineté numérique européenne. CS GROUP est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.csgroup.eu