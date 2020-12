CS : ET SON UAV-X À BOLD QUEST 2020-2

Notre contribution s'est matérialisée par la mise à disposition de notre simulateur virtuel drone MALE générique (UAV-X) ainsi que de nos personnels spécialistes en simulation pilotée au profit de la communauté Bold Quest. Cet exercice biannuel permet aux plateformes réelles, virtuelles et constructives de collaborer, tout en fournissant aux nations alliées un creuset d'interopérabilité dans le monde du « Joint Fires ». Il supporte ainsi, de façon continue, l'acquisition et le maintien des compétences individuelles et collectives dans le domaine de la simulation distribuée, support au combattant. L'utilisation des nouvelles technologies, comme celui des réalités virtuelles ou augmentées ou la digitalisation du travail du Close Air Support (DaCAS), fait de cet exercice le laboratoire interarmées et interalliés incontournable pour les Forces mais également les industriels les soutenant. Cet exercice collaboratif multinational et multi sites (USA, Pays-Bas et France) a permis de démontrer l'interopérabilité des solutions de simulation pilotée proposées par CS GROUP. De surcroît, la richesse des échanges réalisés durant cet exercice a fourni à nos équipes de nouveaux éléments permettant de poursuivre de façon continue l'amélioration de la représentativité opérationnelle de nos simulateurs pilotés, pour la plus grande satisfaction de nos clients utilisateurs.

