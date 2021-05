CS : Avis de convocation JAL AGM – 04 Juin 2021 19/05/2021 | 16:12 Envoyer par e-mail :

Journal Spécial des Sociétés Annonces Légales requises par l'article L. 225-37-3 I du droit préférentiel de souscription, pour des Assemblées Générales Ordinaires, PARIS Code de commerce ; rémunérer les titres apportés à une offre connaissance prise du rapport spécial • Approbation de la politique de publique d'échange dans la limite de des Commissaires aux comptes sur les rémunération des administrateurs ; et 10% du capital social ; conventions réglementées visées par les ◌ 75 ◌ • Autorisation donnée au Conseil • Délégation de compétence donnée articles L. 225-38 et suivants du Code de propresd'Administrationactions deàlal'effetSociété.d'acquérir les duréeau Conseilde 26d'administration,mois, à l'effet depourdéciderune conventionscommerce, approuvequi s'y trouventintégralementvisées. les DE LA COMPETENCE d'augmenter le capital par incorporation Sixième résolution(Renouvellement du DE L'ASSEMBLEE GENERALE de primes, réserves, bénéfices ou autres mandat d'un administrateur) EXTRAORDINAIRE sommes dont la capitalisation serait L'Assemblée Générale, statuant aux SOCIÉTÉS l'article 12 1°) des statuts relatif à la durée d'administration, pour une durée de 26 connaissance prise du rapport du Conseil conditions de quorum et de majorité • Modification du premier alinéa de • Délégation de compétence au Conseil des Assemblées Générales Ordinaires, du mandat des administrateurs ; mois, à l'effet de décider d'augmenter le d'Administration et constatant que le • Modification du 3 è m e alinéa de capital social, avec suppression du droit mandat de M. Eric BLANC-GARIN arrive CONVOCATIONS l'article 16 des statuts relatif à l'âge du préférentiel de souscription, en faveur à expiration à l'issue de la présente Président ; des salariés de la Société ou des sociétés Assemblée Générale, renouvelle le AUX ASSEMBLÉES d'administration, pour une durée de 24 d'épargne d'entreprise dans la limite de BLANC-GARIN pour une durée de trois • Autorisation donnée au Conseil de son groupe, adhérant à un plan mandat d'administrateur de M. Eric CS GROUP mois, à l'effet d'annuler les actions que 2,5 % du capital social ; ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée la Société aurait rachetées dans le cadre • Autorisation donnée au Conseil Générale statuant sur les comptes de de programmes de rachat d'actions et d'Administration a l'effet de procéder l'exercice 2023. Eric BLANC-GARIN arrive CONVOCATIONS l'article 16 des statuts relatif à l'âge du préférentiel de souscription, en faveur à expiration à l'issue de la présente Président ; des salariés de la Société ou des sociétés Assemblée Générale, renouvelle le AUX ASSEMBLÉES d'administration, pour une durée de 24 d'épargne d'entreprise dans la limite de BLANC-GARIN pour une durée de trois • Autorisation donnée au Conseil de son groupe, adhérant à un plan mandat d'administrateur de M. Eric CS GROUP mois, à l'effet d'annuler les actions que 2,5 % du capital social ; ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée la Société aurait rachetées dans le cadre • Autorisation donnée au Conseil Générale statuant sur les comptes de de programmes de rachat d'actions et d'Administration a l'effet de procéder l'exercice 2023. (Renouvellement Société Anonyme réduction corrélative du capital ; a l'attribution gratuite d'actions de Septième résolution au capital de 24 568 466 Euros • Délégation de compétence donnée performance existantes ou a émettre ; et du mandat d'un administrateur) Siège social : 75008 PARIS au Conseil d'administration, pour une • Pouvoirs et formalités. L'Assemblée Générale, statuant aux 54-56, avenue Hoche durée de 26 mois, à l'effet de décider TEXTE DES RESOLUTIONS conditions de quorum et de majorité 692 000 946 R.C.S. PARIS d'augmenter le capital, avec maintien 1‑ A TITRE ORDINAIRE des Assemblées Générales Ordinaires, du droit préférentiel de souscription, par Première résolution (Approbation des connaissance prise du rapport du AVIS DE CONVOCATION émission d'actions ordinaires et/ou de comptes sociaux) Conseil d'Administration et sous réserve A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE valeurs mobilières donnant accès au L'Assemblée Générale, statuant aux de l'adoption de la seizième résolution DU 4 JUIN 2021 capital et/ou donnant droit à l'attribution conditions de quorum et de majorité ci-dessous relative à la modification des de titres de créances de la Société, dans des Assemblées Générales Ordinaires statuts en lien avec la durée du mandat Les actionnaires de la société CS la limite de 50 % du capital social ; et connaissance prise des rapports des administrateurs, et constatant que GROUP sont convoqués en Assemblée • Délégation de compétence donnée du Conseil d'Administration et des le mandat de Mme Catherine EUVRARD Générale Mixte le Vendredi 4 juin 2021 au Conseil d'administration, pour une Commissaires aux comptes ainsi que arrive à expiration à l'issue de la présente à 10 heures, Pullman Paris Tour Eiffel - durée de 26 mois, à l'effet de décider du bilan au 31 décembre 2020, du Assemblée Générale, renouvelle le 18 avenue de Suffren (entrée 22, rue d'augmenter le capital, avec suppression compte de résultat dudit exercice et de mandat d'administrateur de Mme Jean Rey) - 75015 PARIS, à l'effet de du droit préférentiel de souscription, par l'annexe aux dits comptes, approuve, Catherine EUVRARD pour une durée d'un délibérer sur l'ordre du jour suivant et les émission d'actions ordinaires et/ou de dans toutes leurs parties, lesdits rapports an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée projets de résolutions suivants : valeurs mobilières donnant accès au et les comptes de l'exercice clos le 31 Générale statuant sur les comptes de AVERTISSEMENT : capital et/ou donnant droit à l'attribution décembre 2020 tels qu'ils sont présentés l'exercice 2021. Dans le contexte actuel de l'épidémie de titres de créance de la Société, dans par le Conseil d'Administration, ainsi Huitième résolution(Fixation du montant d e C o v i d - 1 9 e t d e l u t t e c o n t r e le cadre d'offres au public (à l'exclusion que les opérations traduites dans ces de la rémunération annuelle globale des sa propagation, les modalités de des offres visées au 1° de l'article L. 411- comptes et résumées dans ces rapports. administrateurs) participation à l'Assemblée Générale 2 du Code monétaire et financier), dans Elle arrête le résultat net de l'exercice L'Assemblée Générale, statuant aux pourraient évoluer en fonction des la limite de 20 % du capital social, limite 2020 à (152 279,24) euros. conditions de quorum et de majorité impératifs sanitaires et/ou légaux. ramenée à 10 % du capital social en Deuxième résolution (Approbation des des Assemblées Générales Ordinaires, Les actionnaires sont invités à consulter l'absence de droit de priorité ; comptes consolidés) connaissance prise du rapport du régulièrement la rubrique dédiée à • Délégation de compétence donnée L'Assemblée Générale, statuant aux Conseil d'Administration, décide de l'Assemblée Générale sur le site de la au Conseil d'administration, pour une conditions de quorum et de majorité fixer à 130 000 euros le montant global Société : www.csgroup.eu, rubrique durée de 26 mois, à l'effet de décider des Assemblées Générales Ordinaires annuel alloué aux administrateurs en investisseurs. d'augmenter le capital, avec suppression et connaissance prise des rapports rémunération de leur activité, à répartir ORDRE DU JOUR du droit préférentiel de souscription, du Conseil d'Administration et des par le Conseil d'Administration, pour la DE LA COMPETENCE DE par émission d'actions ordinaires et/ou Commissaires aux comptes ainsi que période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de toutes valeurs mobilières donnant du bilan consolidé au 31 décembre Neuvième résolution (Approbation des accès au capital et/ou donnant droit 2020, du compte de résultat consolidé éléments fixes et variables composant la • Rapport de gestion du Conseil à l'attribution de titres de créance de dudit exercice et de l'annexe aux dits rémunération totale et les avantages de d'Administration sur l'exercice clos le la Société, par voie d'offre au public comptes, approuve, dans toutes leurs toute nature versés au cours ou attribués 31 décembre 2020 ; visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code parties, lesdits rapports et les comptes au titre de l'exercice 2020 au Président • Rapport général des Commissaires monétaire et financier dans la limite de consolidés de l'exercice clos le 31 du Conseil d'Administration, M. Yazid aux comptes sur les comptes au 10 % du capital social ; décembre 2020 tels qu'ils sont présentés SABEG) 31 décembre 2020 ; • Délégation de compétence donnée au par le Conseil d'Administration, ainsi En application de l'article 22-10-34 II • Rapport spécial des Commissaires Conseil d'administration, pour une durée que les opérations traduites dans ces du Code de commerce, l'Assemblée aux comptes sur les conventions de 26 mois à l'effet de déterminer le prix comptes et résumées dans ces rapports. Générale, statuant aux conditions de réglementées visées par les articles d'émission des actions ordinaires et/ Elle arrête le résultat net consolidé part quorum et de majorité des Assemblées L. 225-38 et suivants du Code de ou valeurs mobilières donnant accès au du Groupe de l'exercice 2020 à (7 535 G é n é r a l e s O r d i n a i r e s , a p p r o u v e commerce ; capital et/ou donnant droit à l'attribution 473,86) euros. l e s é l é m e n t s f i x e s , v a r i a b l e s , e t • Approbation des comptes sociaux ; de titres de créance de la Société dans Troisième résolution(Affectation des exceptionnels composant la rémunération • Approbation des comptes consolidés ; la limite de 10 % du capital par an dans résultats) totale et les avantages de toute nature • Affectation des résultats ; le cadre d'une augmentation de capital L'Assemblée Générale, statuant aux versés au cours de l'exercice 2020 ou • Approbation des charges et dépenses avec suppression du droit préférentiel de conditions de quorum et de majorité attribués au titre de cet exercice au non déductibles ; souscription ; des Assemblées Générales Ordinaires, Président du Conseil d'Administration, • A p p r o b a t i o n d e s c o n v e n t i o n s • Délégation de compétence donnée après avoir constaté que le résultat net tels que présentés au paragraphe 2.2 réglementées visées par les articles L. 225- au Conseil d'administration, pour une de l'exercice 2020 s'élève à (152 279,24) de la section XI du rapport du Conseil 38 et suivants du Code de commerce ; durée de 26 mois, à l'effet de décider, euros, décide de l'affecter intégralement d'Administration sur le gouvernement • R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s avec maintien ou suppression du droit au report à nouveau qui s'établira alors à d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du d'administrateurs ; préférentiel de souscription, d'augmenter 41 089 717,29 euros. même Code. • Fixation du montant de la rémunération le nombre d'actions ordinaires et/ou de Conformément à la loi, il est rappelé que Dixième résolution(Approbation de la annuelle globale des administrateurs ; valeurs mobilières donnant accès au CS GROUP n'a versé aucun dividende au politique de rémunération du Président • Approbation des éléments fixes et capital et/ou donnant droit à l'attribution titre de l'exercice 2017, qu'un dividende du Conseil d'Administration, M. Yazid variables composant la rémunération de titres de créance de la Société de 980 684 € a été versé au titre de SABEG) totale et les avantages de toute nature à émettre dans la limite de 15 % de l'exercice 2018 et qu'aucun dividende n'a L'Assemblée Générale, statuant aux versés au cours ou attribués au titre de l'émission initiale ; été versé au titre de l'exercice 2019. conditions de quorum et de majorité des l'exercice 2020 au Président du Conseil • Délégation de compétence donnée au Quatrième résolution (Approbation des Assemblées Générales Ordinaires et d'Administration, M. Yazid SABEG ; Conseil d'administration, pour une durée charges et dépenses non déductibles) connaissance prise du rapport du Conseil • Approbation de la politique de de 26 mois, en vue d'émettre des actions L'Assemblée Générale, statuant aux d'Administration sur le gouvernement rémunération du Président du Conseil ordinaires/et ou des valeurs mobilières conditions de quorum et de majorité des d'entreprise visé à l'article L. 225-37 d'Administration, M. Yazid SABEG ; donnant accès au capital et/ou donnant Assemblées Générales Ordinaires et du Code de commerce, approuve, en • Approbation des éléments fixes et droit à l'attribution de titres de créance connaissance prise du rapport du Conseil application de l'article L. 22-10-8 du variables composant la rémunération de la Société, avec suppression du d'Administration, approuve les dépenses Code de commerce, la politique de totale et les avantages de toute nature droit préférentiel de souscription, pour et charges non déductibles fiscalement et rémunération du Président du Conseil versés au cours ou attribués au titre de rémunérer des apports en nature dans la visées par l'article 39-4 du Code Général d'Administration, telle que présentée au l'exercice 2020 au Directeur Général, limite de 10 % du capital social ; des Impôts, qui s'élèvent à 16 871,62 paragraphe 1 de la section XI du rapport M. Eric BLANC-GARIN ; • Délégation de compétence donnée au euros. (Approbation des précité. (Approbation des • Approbation de la politique de Conseil d'administration, pour une durée Cinquième résolution Onzième résolution rémunération du Directeur Général, M. de 26 mois, en vue d'émettre des actions conventions réglementées visées par les éléments fixes et variables composant la Eric BLANC-GARIN ; ordinaires et/ou des valeurs mobilières articles L. 225-38 et suivants du Code de rémunération totale et les avantages de • A p p r o b a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s donnant accès au capital et/ou donnant commerce) toute nature versés au cours ou attribués relatives à la rémunération de chacun droit à l'attribution de titres de créance L'Assemblée Générale, statuant aux au titre de l'exercice 2020 au Directeur des mandataires sociaux de la Société de la Société, avec suppression du conditions de quorum et de majorité Général, M. Eric BLANC-GARIN) 1 Annonces LégalesJournal Spécialdes Sociétés En application de l'article L . 22 - remboursement, conversion, échange, administrateurs) 1 0 - 3 4 I I d u C o d e d e c o m m e r c e , présentation d'un bon ou de toute autre L'Assemblée Générale, statuant aux l'Assemblée Générale, statuant aux manière ; ou conditions de quorum et de majorité des conditions de quorum et de majorité − l'annulation de tout ou partie des titres Assemblées Générales Extraordinaires, des Assemblées Générales Ordinaires, ainsi rachetés ; ou connaissance prise du rapport du Conseil approuve les éléments fixes, variables, et − la remise d'actions (à titre d'échange, d'Administration, décide de modifier exceptionnels composant la rémunération de paiement ou autre) dans le cadre le premier alinéa de l'article 12 1°) des totale et les avantages de toute nature d'opérations de croissance externe, de statuts de la Société, comme suit : versés au cours de l'exercice 2020 ou fusion, de scission ou d'apport ; ou « 1) Les administrateurs sont nommés attribués au titre de cet exercice au − l'animation du marché secondaire ou pour une durée de trois (3) ans . Directeur Général, tels que présentés la liquidité de l'action CS GROUP par un Nonobstant ce qui précède et afin de au paragraphe 2.3 de la section XI du prestataire de services d'investissement favoriser un renouvellement harmonieux rapport du Conseil d'Administration sur le dans le cadre d'un contrat de liquidité du Conseil d'Administration, ce dernier gouvernement d'entreprise visé à l'article conforme à la pratique de marché peut proposer à l'Assemblée Générale L. 225-37 du même Code. reconnue par l'Autorité des marchés des actionnaires de nommer des Douzième résolution(Approbation de la financiers. administrateurs pour un mandat de un politique de rémunération du Directeur Ce programme est également destiné (1) an ou de deux (2) ans.» Général, M. Eric BLANC-GARIN) à permettre la mise en œuvre de toute Le reste de l'article demeure inchangé. L'Assemblée Générale, statuant aux pratique de marché qui viendrait à Dix-septième résolution (Modification conditions de quorum et de majorité des être admise par l'Autorité des marchés du 3ème alinéa de l'article 16 des statuts Assemblées Générales Ordinaires et financiers, et plus généralement, la relatif à l'âge du Président) connaissance prise du rapport du Conseil réalisation de toute autre opération L'Assemblée Générale, statuant aux d'Administration sur le gouvernement conforme à la réglementation en vigueur. conditions de quorum et de majorité des d'entreprise visé à l'article L. 225-37 Dans une telle hypothèse, la Société Assemblées Générales Extraordinaires, du Code de commerce, approuve, en informera ses actionnaires par voie de connaissance prise du rapport du Conseil application de l'article L. 22-10-8 du communiqué. d'Administration, décide de modifier le Code de commerce, la politique de 1.2 - Décide que : troisième alinéa de l'article 16 des statuts rémunération du Directeur Général, telle − le prix maximum d'achat ne devra de la Société, comme suit : que présentée au paragraphe 1 de la pas excéder 10 euros par action « Les fonctions du président doivent section XI du rapport précité. (hors frais d'acquisition) sous réserve prendre fin au plus tard à l'issue Treizième résolution(Approbation des des ajustements liés aux éventuelles de l'Assemblée Générale ordinaire informations relatives à la rémunération opérations sur le capital de la Société, et/ suivant la date à laquelle il aura atteint de chacun des mandataires sociaux de ou sur le montant nominal des actions. Le l'âge de 75 ans. Toutefois, le Conseil la Société requises par l'article L. 22-10- montant maximal de l'opération de rachat d'Administration, dans la réunion qui 9 I du Code de commerce) au prix de 10 euros serait de 23 997 470 suit cette assemblée, peut, en une ou En application de l'article L. 225-100 euros hors frais de négociation compte plusieurs fois, proroger cette limite pour II du Code de commerce, l'Assemblée tenu des 57 099 actions auto-détenues une durée totale qui ne pourra dépasser Générale, statuant aux conditions de au 1er avril 2021 ; cessions, transferts trois années. » quorum et de majorité des Assemblées − les achats, Le reste de l'article demeure inchangé. Générales Ordinaires, approuve les ou échanges d'actions pourront être Dix-huitième résolution (Autorisation informations mentionnées à l'article L. effectués par tous moyens (y compris le donnée au Conseil d'administration, pour 22-10-9 I du Code de commerce, telles cas échéant par l'utilisation d'instruments une durée de 24 mois, à l'effet d'annuler que présentées au paragraphe 2. de dérivés, notamment par opérations les actions que la Société aurait la section XI du rapport du Conseil optionnelles) pour autant que ces rachetées dans le cadre de programmes d'Administration sur le gouvernement derniers ne concourent pas à accroître de rachat d'actions et réduction d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du la volatilité du cours de l'action de façon corrélative du capital) même Code. résolution (Approbation significative). Ces opérations pourront L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t Quatorzième intervenir à tout moment, sous réserve a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e de la politique de rémunération des des périodes d'abstention prévues par la majorité requises pour les Assemblées administrateurs) loi et le Règlement Général de l'AMF. La générales extraordinaires, après avoir L'Assemblée Générale, statuant aux part maximale pouvant être acquise ou pris connaissance du Rapport du Conseil conditions de quorum et de majorité des transférée sous forme de bloc de titres d'administration et du Rapport spécial Assemblées Générales Ordinaires et pourra atteindre la totalité du programme des Commissaires aux comptes : connaissance prise du rapport du Conseil de rachat d'actions autorisé. Le paiement - autorise le Conseil d'administration à d'Administration sur le gouvernement pourra être effectué de toute manière ; et annuler, conformément aux dispositions d'entreprise visé à l'article L. 225-37 − les actions détenues par la Société au de l'article L. 22-10-62 et suivants du du Code de commerce, approuve, en jour de la présente Assemblée Générale Code de commerce, en une ou plusieurs application de l'article L. 22-10-8 du s'imputeront sur le plafond de 10% du fois, sur sa seule décision, tout ou partie Code de commerce, la politique de capital social mentionné au point 1.1 ci- des actions propres détenues par la rémunération des administrateurs telle avant. Société qui auraient été rachetées que présentée au paragraphe 1 de la La présente autorisation est conférée en application de toute autorisation section XI du rapport précité. au Conseil d'Administration, avec faculté conférée au Conseil d'administration sur Quinzième résolution (Autorisation de subdélégation dans les conditions le fondement de ce même article, dans donnée au Conseil d'Administration à légales, pour une durée de 18 mois la limite de 10 % du capital apprécié l'effet d'acquérir les propres actions de à compter de la présente Assemblée à la date d'annulation des actions, par la Société) Générale et rend caduque l'autorisation périodes de vingt-quatre mois ; L'Assemblée Générale, statuant aux donnée par l'Assemblée Générale du 26 - décide que le capital de la Société sera conditions de quorum et de majorité juin 2020. réduit en conséquence de l'annulation des Assemblées Générales Ordinaires, L'Assemblée Générale confère tous de ces actions, telle que décidée, le cas connaissance prise du rapport du Conseil pouvoirs au Conseil d'Administration, échéant, par le Conseil d'administration d'Administration : avec faculté de délégation, pour fixer les dans les conditions susvisées ; 1.1 - Autorise le Conseil d'Administration, modalités et conditions de l'opération, et - confère tous pouvoirs au Conseil avec faculté de subdélégation dans notamment pour passer tous ordres de d'administration à l'effet de réaliser la les conditions légales, conformément bourse, conclure tous accords, établir ou les opérations autorisées en vertu aux articles L. 22-10-62 et L. 225-210 tous documents notamment d'information, de la présente résolution, et notamment et suivants du Code de commerce, à procéder aux ajustements nécessaires, imputer sur les primes et réserves faire racheter par la Société en une ou effectuer toutes formalités et toutes disponibles de son choix la différence plusieurs fois, ses propres actions, sur déclarations auprès de tous organismes entre la valeur de rachat des actions ses seules délibérations, et dans la limite et, d'une manière générale, faire tout ce annulées et leur valeur nominale, modifier de 10% du capital social qui existera, qui est nécessaire. G é n é r a l e c o n f è r e corrélativement les statuts et accomplir notamment en vue de : L ' A s s e m b l é e les formalités requises ; − l'attribution ou la cession d'actions également tous pouvoirs au Conseil - décide que la présente autorisation aux salariés au titre de leur participation d'Administration, pour procéder aux est valable pour une durée de vingt- aux fruits de l'expansion de l'entreprise ajustements du prix unitaire des titres quatre mois à compter de la présente ou la mise en œuvre de tout plan à acquérir en raison d'éventuelles Assemblée générale ; d'épargne d'entreprise ou de groupe opérations financières de la Société, - prend acte que la présente autorisation (ou plan assimilé) dans les conditions et pour procéder aux ajustements du prive d'effet, pour la fraction non utilisée, prévues par la loi; ou nombre maximum de titres à acquérir en toute autorisation antérieure ayant le − l'attribution gratuite d'actions dans proportion de la variation du nombre des même objet. le cadre des dispositions des articles actions. Dix-neuvièmerésolution(Délégation L. 225-197-1 et suivants du Code de La validité de la présente autorisation ne de compétence donnée au Conseil commerce ; ou sera pas affectée par une augmentation d'administration, pour une durée de 26 − de manière générale, honorer des ou réduction du capital de la Société, mois, à l'effet de décider d'augmenter obligations liées à des programmes y compris en cas d'incorporation de le capital, avec maintien du droit d'allocations d'actions aux salariés ou réserves, nonobstant les éventuels préférentiel de souscription, par émission mandataires sociaux de l'émetteur ou ajustements à opérer. d'actions ordinaires et/ou de valeurs d'une entreprise associée ; ou 2‑ A TITRE EXTRAORDINAIRE mobilières donnant accès au capital et/ − la remise d'actions lors de l'exercice Seizième résolution(Modification du ou donnant droit à l'attribution de titres de droits attachés à des valeurs premier alinéa de l'article 12 1°) des de créances de la Société, dans la limite mobilières donnant accès au capital par statuts relatif à la durée du mandat des de 50 % du capital social) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L.22-10-49, L. 225-129, L. 225-129-2,L.225-132 à L.225-134, L. 228-91 et L. 228-92 : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en France ou à l'étranger, en euros, (i) d'actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d'autres titres de capital et/ ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de créances susceptibles de donner accès ou donnant accès, immédiatement et/ ou à terme, à des titres de capital de la Société à émettre, à titre gratuit ou onéreux, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en devises étrangères ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies et pouvant être libérées lors de leur souscription en numéraire y compris par compensation de créances liquides et exigibles ; - décide que le montant total des a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o c i a l susceptibles d'être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme, ne pourra être supérieur à 50 % du capital social en nominal (ou la contrevaleur de ce montant en devise étrangère ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies), étant précisé (i) qu'il s'agit d'un plafond global sur lequel s'imputerait le montant des augmentations de capital qui seraient réalisées, le cas échéant, en application des délégations de compétence visées à la présente résolution ainsi qu'aux vingtième, vingt-et- unième, vingt-deuxième, vingt- troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions ci-après, sous réserve de leur adoption par la présente Assemblée générale et (ii) que s'y ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ci-après, le « Plafond A1 ») ; - décide, en outre, que le montant des titres de créances qui, le cas échéant, seraient émis au titre de la présente délégation ne pourra excéder 75 millions d'euros (ou la contrevaleur de ce montant en devise étrangère ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies), étant précisé (i) qu'il s'agit d'un plafond global sur lequel s'imputerait le montant des émissions de titres de créances qui seraient réalisées, le cas échéant, en application des délégations de compétence visées à la présente résolution ainsi qu'aux vingtième, vingt-et- unième, vingt-troisième,vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions ci-après, sous réserve de leur adoption par la présente Assemblée générale, (ii) que s'y ajoutera, le cas échéant, le montant de toute prime de remboursement au- dessus du pair et (iii) que ce montant est autonome et distinct du montant des titres de créances dont l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément aux dispositions des articles L. 228-36-A, L. 228-40 et L. 228-92 alinéa 3 du Code de commerce (ci-après, le « Plafond TC ») ; • prend acte que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs mobilières émises en vertu de la présente 2 JournalSpécialdes SociétésAnnonces Légales résolution ; - prend acte qu'en cas de demande excédentaire de souscription, le Conseil d'administration pourra faire usage de la vingt-troisième résolution à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre, sous réserve de l'adoption de ladite résolution par l'Assemblée générale ; - décide que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du Code de commerce, le Conseil d'administration pourra instituer un droit de souscription à titre irréductible et à titre réductible et que, dans ce cas, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une augmentation de capital telle que définie ci-dessus, le Conseil d'administration pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après : - limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions dans les conditions fixées par l'article L. 225-134 I. - 1° du Code de commerce, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les actionnaires, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. - prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ; - donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, à l'effet notamment : - de fixer les caractéristiques des titres à émettre, des montants proposés à la souscription, et notamment arrêter les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, ainsi que toutes les autres modalités de leur émission, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur, - de réaliser les émissions envisagées et, le cas échéant, y surseoir, - de fixer et procéder à tous les ajustements requis pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, - d'imputer les frais des augmentations de capital ainsi que les frais d'admission des titres de la Société aux négociations sur un marché réglementé sur le montant des primes afférentes à ces opérations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après émission, - de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts, et plus généralement prendre toutes dispositions utiles, conclure tout accord, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ; - décide qu'en cas d'émission de titres de créance, le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leurs termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné ou non (et le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux d'intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur devise d'émission, leur durée (déterminée ou non), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions ordinaires de la Société ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; - prend acte que la présente délégation prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution(Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, dans le cadre d'offres au public (à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier), dans la limite de 20 % du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en l'absence de droit de priorité) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L.22-10-49,L.22-10-51,L.22-10-52, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en France ou à l'étranger, en euros, par voie d'offre au public, (i) d'actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d'autres titres de capital et/ ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de créances susceptibles de donner accès ou donnant accès, immédiatement et/ ou à terme à des titres de capital de la Société à émettre, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en devises étrangères ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies et pouvant être libérées lors de leur souscription en numéraire y compris par compensation de créances liquides et exigibles ; d e s u p p r i m e r l e d r o i t - d é c i d e p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n d e s actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières à émettre par voie d'offre au public dans les conditions de la présente délégation, et délègue, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 22-10- 51 du Code de commerce, au Conseil d'administration la faculté d'instituer au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible pour les souscrire, dans le délai et selon les modalités et les conditions d'exercice qu'il fixera, cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables ; - décide que le montant total des a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o c i a l susceptibles d'être ainsi réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de cette délégation ne pourra être supérieur à 20 % du capital social (ou la contrevaleur de ce montant en devises étrangères ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies), étant précisé (i) qu'en l'absence de droit de priorité, l'augmentation de capital correspondante sera limitée à 10 % du capital social, (ii) que ce plafond de 10 % du capital social est un plafond global applicable aux délégations de compétence visées à la présente résolution ainsi qu'aux vingt-et-unième,vingt-troisième,vingt-quatrième et vingt- cinquième résolutions ci-après, sous réserve de leur adoption par la présente Assemblée générale, (iii) que ce montant s'imputera sur le Plafond A1 visé à la dix-neuvième résolution ci-dessus et (iv) que, s'ajoutera, le cas échéant à ce montant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi ou à tout accord contractuel applicable, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (ci-après le « Plafond A2 ») ; - décide, en outre, que le montant des titres de créances qui, le cas échéant, seraient émis au titre de la présente délégation s'imputera sur le Plafond TC visé à la dix-neuvième résolution ci- dessus ; - décide que le prix d'émission des actions sera au moins égal au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d'Administration mettra en œuvre la délégation après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence des dates de jouissance, étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d'émission défini ci-dessus ; - prend acte qu'en cas de demande excédentaire de souscription, le Conseil d'administration pourra faire usage de la vingt-troisième résolution à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, sous réserve de l'adoption de ladite résolution par l'Assemblée générale ; - p r e n d a c t e q u e l e C o n s e i l d'administration devra établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective de l'opération sur la situation des actionnaires ; - décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission telle que définie ci-dessus, le Conseil d'administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions dans les conditions fixées par l'article L. 225-134 I. - 1° du Code de commerce, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; que la présente délégation - prend acte emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ; - donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, à l'effet notamment : - de fixer les caractéristiques des titres à émettre, des montants proposés à la souscription, et notamment arrêter les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, ainsi que toutes les autres modalités de leur émission, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur, - de réaliser les émissions envisagées et, le cas échéant, y surseoir, - de fixer et procéder à tous les ajustements requis pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, - d'imputer les frais des augmentations de capital ainsi que les frais d'admission des titres de la Société aux négociations sur un marché réglementé sur le montant des primes afférentes à ces opérations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après émission, - de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts, et plus généralement prendre toutes dispositions utiles, conclure tout accord, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ; - décide qu'en cas d'émission de titres de créance, le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leurs termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné ou non (et le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux d'intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur devise d'émission, leur durée (déterminée ou non), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions ordinaires de la Société ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; - prend acte que la présente délégation prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unièmerésolution(Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, par voie d'offre au public visée au 1° de l'article L. 411-2du Code monétaire et financierdans la limite de 10 % du capital social) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L.22-10-49,L.22-10-52,L.225-129, L. 225-129-2, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 et du 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, l'émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en France ou à l'étranger, en euros, par voie d'offre au public au sens du 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, (i) d'actions de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à d'autres titres de capital et/ ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de créances susceptibles de donner accès ou donnant accès, immédiatement et/ ou à terme à des titres de capital de la Société à émettre, ces valeurs mobilières pouvant être également libellées en devises étrangères ou en unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies et pouvant être libérées lors de leur souscription en numéraire y compris par compensation de créances liquides 3 Annonces LégalesJournal Spécialdes Sociétés et exigibles ; d e s u p p r i m e r l e d r o i t - d é c i d e p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n d e s actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières à émettre par voie d'offres au public dans les conditions de la présente délégation et d'en réserver la souscription aux catégories de personnes identifiées au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et notamment à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs ; d'émission des - décide que le prix actions sera au moins égal au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d'Administration mettra en œuvre la délégation après correction, s'il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence des dates de jouissance, étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d'émission défini ci-dessus ; - prend acte qu'en cas de demande excédentaire de souscription, le Conseil d'administration pourra faire usage de la vingt-troisième résolution à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, sous réserve de l'adoption de ladite résolution par l'Assemblée générale ; - p r e n d a c t e q u e l e C o n s e i l d'administration devra établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective de l'opération sur la situation des actionnaires ; - décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission telle que définie ci-dessus, le Conseil d'administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions dans les conditions fixées par l'article L. 225-134I-1° du Code de commerce, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. - décide que les augmentations de capital décidées, le cas échéant, en application de la présente délégation sont limitées à 10 % du capital social par an (ledit capital étant apprécié à la date d'utilisation de la présente délégation par le Conseil d'administration) et qu'en tout état de cause, ces augmentations de capital ainsi que, le cas échéant, les émissions de titres de créances, seront mises en œuvre, de manière globale, dans le respect du Plafond TC et du Plafond A2 visés aux dix-neuvième et vingtième résolutions ci-dessus ; - prend acte que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit ; - donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, à l'effet notamment : - de fixer les caractéristiques des titres à émettre, des montants proposés à la souscription, et notamment arrêter les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, ainsi que toutes les autres modalités de leur émission, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur, - de réaliser les émissions envisagées et, le cas échéant, y surseoir, - de fixer et procéder à tous les ajustements requis pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, - d'imputer les frais des augmentations de capital ainsi que les frais d'admission des titres de la Société aux négociations sur un marché réglementé sur le montant des primes afférentes à ces opérations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après émission, - de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital et modifier corrélativement les statuts, et plus généralement prendre toutes dispositions utiles, conclure tout accord, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ; - décide qu'en cas d'émission de titres de créance, le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leurs termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné ou non (et le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux d'intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur devise d'émission, leur durée (déterminée ou non), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions ordinaires de la Société ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; - prend acte que la présente délégation prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxièmerésolution(Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois à l'effet de déterminer le prix d'émission des actions ordinaireset/ ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société dans la limite de 10 % du capital par an dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de l'article L. 22-10-52 al. 2, pour chacune des émissions décidées en application des vingtième et vingt-et- unième résolutions ci-dessus, autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à déroger aux modalités de fixation du prix d'émission fixées par les résolutions susvisées et à fixer le prix d'émission selon les modalités suivantes : - le prix d'émission des actions ordinaires devra être au moins égal au plus bas des montants suivants : (i) la moyenne pondérée des cours de Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris de l'action pour une période maximale de six mois précédant le début de l'offre, (ii) le cours moyen pondéré de l'action par les volumes sur le marché réglementé d'Euronext Paris du jour de Bourse précédant le début de l'offre, (iii) le cours moyen de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêtés en cours de séance au jour où le prix d'émission est fixé ou (iv) le dernier cours de clôture de l'action connu avant le début de l'offre, éventuellement diminué, dans chacun des quatre cas, d'une décote maximale de 10 % ; - le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au paragraphe ci-dessus ; - à la date de chaque émission, le nombre total d'actions et de valeurs mobilières émis en vertu de la présente résolution, pendant la période de douze mois précédant l'émission ne pourra excéder 10 % des actions composant le capital de la Société à cette date ; - L'Assemblée générale, décide que le Conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l'émission initiale est décidée. Vingt-troisièmerésolution(Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le nombre d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société à émettre dans la limite de 15 % de l'émission initiale) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider d'augmenter, s'il constate une demande excédentaire de souscription pour chacune des émissions décidée en application des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions ci-dessus, le nombre d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières à émettre, dans la limite des plafonds fixés par la résolution concernée, au même prix que celui retenu pour l'émission initiale, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription de l'émission initiale et, en tout état de cause, dans la limite de 15 % de ladite émission ; - décide que le Conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les termes prévus par la résolution au titre de laquelle l'émission initiale est décidée ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; - prend acte que la présente délégation prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrièmerésolution(Délégation de compétence donnée au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, en vue d'émettre des actions ordinaires/et ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en nature dans la limite de 10 % du capital social) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de l'article 22-10-53 du Code de commerce : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider, sur le Rapport du commissaire aux apports mentionnés aux 1er et 2e alinéa de l'article L. 225-147 du Code de commerce, l'émission (i) d'actions ordinaires de la Société, (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme à d'autres titres de capital et/ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la Société, ou (iii) de valeurs mobilières qui sont des titres de créance de la Société susceptibles de donner accès ou donnant accès, immédiatement ou à terme à des titres de la Société à émettre en vue de rémunérer des apports en nature constitués par des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, consentis à la Société lorsque les dispositions de l'article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; - décide de supprimer, en tant que de besoin, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières à émettre dans le cadre de la présente délégation, ces dernières ayant exclusivement vocation à rémunérer des apports en nature ; - décide que les augmentations de capital décidées, le cas échéant, en application de la présente délégation seront mises en œuvre, de manière globale, dans la limite de 10 % du capital social qui s'appréciera au moment de l'émission et, en tout état de cause, dans le respect du Plafond TC et du Plafond A2 visés aux dix-neuvième et vingtième résolutions ci-dessus ; - décide que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment à l'effet : - d'approuver l'évaluation des apports et statuer sur le Rapport du commissaire aux apports, et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, déterminer le nombre, la forme et les caractéristiques des titres à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts, procéder à la cotation des titres à émettre, procéder le cas échéant à toutes imputations sur les postes de primes d'apport, notamment celle des sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission et celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, - de fixer et procéder à tous les ajustements requis pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, - de prendre toutes dispositions utiles, conclure tous accords, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ; - décide qu'en cas d'émission de titres de créance, le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leurs termes, conditions et caractéristiques et notamment leur caractère subordonné ou non (et le cas échéant, leur rang de subordination), fixer leur taux d'intérêt, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur devise d'émission, leur durée (déterminée ou non), le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d'amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions ordinaires de la Société ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; 4 JournalSpécialdes SociétésAnnonces Légales - prend acte que la présente délégation - d'inscrire au passif du bilan à prive d'effet, pour la fraction non utilisée, un compte « prime d'apport » sur toute délégation antérieure ayant le même lequel porteront les droits de tous les objet. actionnaires, Vingt-cinquièmerésolution(Délégation - la différence entre le prix d'émission de compétence donnée au Conseil des actions ordinaires nouvelles et leur d'administration, pour une durée de valeur nominale, 26 mois, en vue d'émettre des actions - de fixer et procéder à tous les ordinaires et/ou des valeurs mobilières ajustements requis pour protéger les donnant accès au capital et/ou donnant droits des porteurs de valeurs mobilières droit à l'attribution de titres de créance donnant accès au capital de la Société, de la Société, avec suppression du - d'imputer les frais des augmentations droit préférentiel de souscription, pour de capital ainsi que les frais d'admission rémunérer les titres apportés à une offre des titres de la Société aux négociations publique d'échange dans la limite de 10 sur un marché réglementé sur le montant % du capital social) des primes afférentes à ces opérations et L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t de prélever sur ce montant les sommes a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e nécessaires pour porter la réserve légale majorité requises pour les Assemblées au dixième du nouveau capital après générales extraordinaires, après avoir émission, pris connaissance du Rapport du - de constater la réalisation de la ou Conseil d'administration et du Rapport des augmentations de capital et modifier spécial des Commissaires aux comptes, corrélativement les statuts, et plus conformément aux dispositions du Code généralement prendre toutes dispositions de commerce et notamment aux articles utiles, conclure tout accord, requérir L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 22-10-54, L. toutes autorisations, effectuer toutes 228-91 et L. 228-92 : formalités utiles à l'émission, à la cotation - délègue au Conseil d'administration, et au service financier des titres émis en avec faculté de subdélégation, dans vertu de la présente délégation ainsi qu'à les conditions prévues par la loi et par l'exercice des droits qui y sont attachés les statuts de la Société, la compétence et faire le nécessaire pour parvenir à la de décider, dans la proportion et aux bonne fin des émissions envisagées ; époques qu'il appréciera, en France et/ - décide qu'en cas d'émission de titres ou à l'étranger, l'émission (i) d'actions de créance, le Conseil d'administration ordinaires de la Société, (ii) de valeurs aura tous pouvoirs, avec faculté de mobilières qui sont des titres de capital subdélégation, dans les conditions fixées donnant accès par tous moyens, par la loi et par la présente résolution, immédiatement et/ou à terme, à d'autres notamment pour décider de leurs titres de capital et/ou donnant droit à termes, conditions et caractéristiques et l'attribution de titres de créance de la notamment leur caractère subordonné Société, ou (iii) de valeurs mobilières ou non (et le cas échéant, leur rang de qui sont des titres de créance de la subordination), fixer leur taux d'intérêt, Société susceptibles de donner accès les cas obligatoires ou facultatifs de ou donnant accès, immédiatement ou à suspension ou de non-paiement des terme à des titres de la Société à émettre, intérêts, leur devise d'émission, leur en rémunération des titres apportés à une durée (déterminée ou non), le prix offre publique d'échange initiée par la de remboursement fixe ou variable Société en France ou à l'étranger, selon avec ou sans prime, les modalités les règles locales (y compris de toute d'amortissement en fonction des opération ayant le même effet qu'une conditions du marché et les conditions offre publique d'échange ou pouvant dans lesquelles ces titres donneront droit y être assimilée), sur les titres d'une à des actions de la Société ; société dont les actions sont admises - décide que la délégation ainsi conférée aux négociations sur l'un des marchés au Conseil d'administration est valable réglementés visés à l'article L. 22-10-54 pour une durée de vingt-six mois à susvisé ; compter de la présente Assemblée - décide que le montant nominal des générale ; augmentations de capital susceptibles - prend acte que la présente délégation d'être réalisées par voie d'émission prive d'effet, pour la fraction non utilisée, d'actions ou de valeurs mobilières est toute délégation antérieure ayant le même limité à hauteur du Plafond A2 visé à la objet. vingtième résolution ci-dessus, ou, en Vingt-sixièmerésolution(Délégation cas d'émission de titres de créances, de compétence donnée au Conseil à hauteur du Plafond TC visé à la dix- d'administration, pour une durée de neuvième résolution ci-dessus ; d r o i t 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter - d é c i d e d e s u p p r i m e r l e le capital par incorporation de primes, p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n d e s réserves, bénéfices ou autres sommes actionnaires aux actions et aux valeurs dont la capitalisation serait admise) mobilières à émettre dans le cadre de la L'Assemblée générale, statuant aux présente délégation, ces dernières ayant conditions de quorum et de majorité exclusivement vocation à rémunérer des requises pour les Assemblées générales titres apportés à une offre publique ayant ordinaires, après avoir pris connaissance une composante d'échange initiée par la du Rapport du Conseil d'administration et Société ; conformément aux dispositions du Code - prend acte que la présente délégation de commerce et notamment des articles emporte de plein droit, au profit des L. 225-128, L. 225-129, L. 225-129-2 et porteurs de valeurs mobilières le cas L. 225-130 : au Conseil d'administration, échéant émises en vertu de la présente - délègue délégation, renonciation des actionnaires avec faculté de subdélégation, dans les à leur droit préférentiel de souscription conditions prévues par la loi et par les aux actions auxquelles ces valeurs statuts de la Société, la compétence de mobilières donnent droit ; décider une ou plusieurs augmentations - donne tous pouvoirs au Conseil du capital par incorporation successive d'administration, avec faculté de ou simultanée au capital de tout ou partie subdélégation, dans les conditions des primes, réserves, bénéfices ou prévues par la loi et par les statuts de autres sommes dont la capitalisation sera la Société, pour mettre en œuvre la légalement et statutairement possible, par présente délégation, et notamment à émission et attribution gratuite d'actions l'effet : nouvelles ordinaires aux actionnaires, - de fixer les conditions, les montants par élévation de la valeur nominale des et les modalités de toute émission, ainsi actions existantes ou par la combinaison que la parité d'échange et le montant de de ces deux modalités ; la soulte, constater le nombre de titres - décide que les droits formant rompus apportés à l'échange, arrêter les prix, ne seront ni négociables ni cessibles dates, délais, modalités et conditions de et que les actions nouvelles ordinaires souscription, de libération, de délivrance correspondantes seront vendues ; les et de jouissance des titres, ainsi que sommes provenant de la vente seront toutes les autres modalités de leur allouées aux titulaires des droits dans émission, dans les limites légales ou les conditions prévues par la loi et la réglementaires en vigueur, réglementation applicables ; - décide que le montant total des a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o c i a l susceptibles d'être ainsi réalisées, augmenté du capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi ou à tout accord contractuel applicable, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, ne pourra être supérieur au montant des comptes de réserves, primes, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, visés ci-dessus, existant lors de l'augmentation de capital, le Plafond A1, le Plafond A2 et le Plafond TC visés aux dix-neuvième et vingtième résolutions ci - dessus n'étant pas applicables ; - donne tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet notamment : -de fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions ordinaires nouvelles à émettre et/ou le montant dont la valeur nominale des actions ordinaires existantes sera augmentée et arrêter la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles, ainsi que le cas échéant fixer les modalités de cession des actions formant rompus, - d'imputer les frais des augmentations de capital ainsi que les frais d'admission des titres de la Société aux négociations sur un marché réglementé sur le montant des primes afférentes à ces opérations et de prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après émission, - de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital ainsi décidées et modifier corrélativement les statuts, et plus généralement prendre toutes dispositions utiles, conclure tout accord, requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des opérations envisagées ; - décide que la délégation ainsi conférée au Conseil d'administration est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée générale ; - prend acte que la présente délégation prive d'effet, pour la fraction non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-septièmerésolution(Délégation de compétence au Conseil d'administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet de décider d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise dans la limite de 2,5 % du capital social) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'administration et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, en application des dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et des articles L. 225-129-2,L.225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de ce même Code : - délègue au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, la compétence de décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, l'émission (i) d'actions ordinaires ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme à d'autres titres de capital de la Société, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de la Société ou des sociétés ou groupements français ou étrangers liées à la Société au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce (les « Bénéficiaires ») dans les conditions de l'article L. 3332-19 du Code du travail ; - décide de supprimer, en faveur des Bénéficiaires, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ; - décide que la présente délégation de compétence ne peut donner droit à un nombre d'actions représentant plus de 2,5 % du capital de la Société (ledit capital étant apprécié à la date d'utilisation de la présente délégation par le Conseil d'administration), et que s'y ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi ou à tout accord contractuel applicable, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; - décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de titres, l'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant de titres souscrits ; - décide que le prix de souscription sera fixé dans le respect des dispositions légales et réglementaires et de fixer la décote maximale offerte dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, applicable au prix de souscription des titres émis sur le fondement de la présente délégation, à 30 % de la moyenne des cours côtés de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d'ouverture des souscriptions décidée par le Conseil d'administration. Toutefois, l'Assemblée générale autorise expressément le Conseil d'administration à réduire la décote susmentionnée, dans les limites légales et réglementaires ; - décide que le Conseil d'administration p o u r r a p r é v o i r l ' a t t r i b u t i o n a u x Bénéficiaires, à titre gratuit, d'actions ordinaires à émettre ou déjà émises, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de l'abondement et/ou de la décote sur le prix de souscription, dans les limites prévues aux articles L. 3332-11 et L.3332-21 du Code du travail, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées du fait de ces attributions s'imputera sur le plafond de 2,5 % du capital de la Société visé ci-dessus ; - prend acte que, s'agissant des actions à émettre à titre de substitution de tout ou partie de l'abondement et/ou de la décote sur le prix de souscription, le Conseil d'administration pourra décider de procéder à l'augmentation de capital s'y rapportant par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission ou autres sommes dont la capitalisation serait admise au profit des Bénéficiaires, e m p o r t a n t a i n s i ( i ) r e n o n c i a t i o n corrélative des actionnaires à la partie des réserves, bénéfices, primes ou autres sommes ainsi incorporées et (ii) renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante sera définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux Bénéficiaires ; - confère, en conséquence, tous pouvoirs au Conseil d'administration à l ' e f f e t d e m e t t r e e n œ u v r e l a présente délégation, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l'effet notamment : - de fixer les caractéristiques des titres à émettre, des montants proposés à la souscription, et notamment arrêter les prix d'émission, dates, délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres, fixer la décote, dans les limites légales ou réglementaires en vigueur, - de déterminer, s'il y a lieu, la nature des titres attribués à titre gratuit, ainsi 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

