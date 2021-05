CS : Rapport de gestion auquel est annexé le Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'Entreprise et la DPEF

CS GROUP SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 24 568 466 euros SIEGE SOCIAL : 54-56, avenue Hoche, 75008 PARIS RCS PARIS 692.000.946 ____________ ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 JUIN 2021 ____________ RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SA FORME ORDINAIRE AUQUEL EST ANNEXE LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET LA DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERE __________ Mesdames, Messieurs, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et à nos statuts, pour vous rendre compte de l'activité de CS GROUP et de ses filiales au cours de l'exercice 2020 et soumettre à votre approbation le bilan, compte de résultat et annexe arrêtés au 31 décembre 2020. - C OMMENTAIRES SUR LES COMPTES CONSOLIDES Résultats annuels 20201&2 En millions d'euros 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Prise de commandes 300,9 81,2 107,5 188,7 Chiffre d'affaires 230,0 102,8 106,5 209,3 Marge opérationnelle 14,1 0,2 5,9 6,1 en % du CA 6,1% 0,2% 5,5% 2,9% Résultat Opérationnel 10,2 -3,4 2,5 -0,9 Résultat avant impôts 5,4 -5,7 0,3 -5,4 Résultat net part du groupe 3,0 -6,8 -0,7 -7,5 1Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour le dépôt du Document d'Enregistrement Universel (URD). 2Les activités de Diginext, absorbées juridiquement le 1er mai dernier, sont désormais réparties entre le périmètre Défense, Espace et Sécurité Publique pour la part des activités de Défense, et le périmètre Aéronautique, Energie & Industrie pour les activités civiles (systèmes d'information voyageurs). Les comptes 2019 des activités ont été retraités pour être comparables. Compte tenu du ralentissement économique général lié à la crise sanitaire, le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'établit à 209,3 M€, en retrait de 8,9%. Après 2 années de forte croissance, les prises de commandes s'établissent à 188,7 M€, en retrait de 37,3% par rapport à 2019. Le carnet de commandes du groupe reste solide à plus de 18 mois de chiffre d'affaires. La mise en place d'un plan d'actions énergique a permis d'enregistrer un rebond de la rentabilité opérationnelle au second semestre 2020 à 5,5% du chiffre d'affaires contre 0,2% au premier semestre 2020. Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle s'établit à 2,9% du chiffre d'affaires. Compte tenu des autres charges et produits opérationnels (-6,3 M€), intégrant les coûts de restructuration et de transformation ainsi que les surcoûts liés à la crise Covid-19, le résultat opérationnel ressort à -0,9M€. Après prise en compte du résultat financier de -4,5 M€ (-4,8 M€ en 2019), le résultat net s'établit à -7,5 M€. A fin décembre 2020, les capitaux propres sont de 63,9 M€ (contre 71,4 M€ à fin décembre 2019). 1

Pour la 2ème année consécutive, l'exercice a enregistré une forte génération de Free Cash-Flow de 25,7 M€, qui résulte d'une nette amélioration du BFR et d'une maîtrise des investissements. L'endettement économique devient positif de 15,4 M€ (versus -5,4 M€ en 2019), après prise en compte du factor déconsolidant (7,4 M€) et des créances non financées de CIR et CICE (22,1 M€). Le groupe a bénéficié des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, avec notamment la mise en place de Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 31 M€, qui a contribué à renforcer la liquidité du groupe et facilitera son rebond dès 2021. Ainsi, le groupe enregistre une solide position de trésorerie nette de 76,4 M€ au 31 décembre 2020 contre 30,5 M€ au 31 décembre 2019. Prises de Commandes : correspond à l'ensemble des commandes tranches fermes signées dans la période Croissance : croissance à périmètre et taux de change comparables Marge opérationnelle : après frais de siège & coût des fonctions support, et avant solde des charges et produits exceptionnels Endettement Economique : cet indicateur se base sur l'Endettement Net auquel se rajoutent la dette relative au factor déconsolidant et le montant des créances fiscales CIR/CICE comptabilisé à l'actif du bilan. Il est utilisé comme référence pour les covenants financiers sur la dette moyen long terme du Groupe. - C OMMENTAIRES SUR LES COMPTES SOCIAUX DE CS GROUP SA Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 2 130 K€ vs 2 312 K€ en 2019. Il est constitué essentiellement des refacturations de frais aux filiales dans le cadre des conventions réglementées. Le résultat d'exploitation est de (68 K€ vs (25) K€ en 2019. Le résultat financier s'établit à (48) K€ vs (145) K€ en 2019. Le résultat exceptionnel de l'exercice est de (120) K€ vs 75 K€ en 2019. Un produit d'intégration fiscale de 825 K€ constaté en 2019 avec l'entrée dans le périmètre de CS- Novidy's. Le résultat net de l'exercice 2020 ressort donc à (152) K€ vs 730 K€ en 2019. Les capitaux propres sociaux s'établissent à 142 271 K€ vs 142 423 K€ en 2019. - A FFECTATION DU RESULTAT Le résultat net de l'exercice 2020 est une perte de (152 279,24) €. Il sera proposé à l'Assemblée Générale d'affecter intégralement cette perte au report à nouveau qui s'établira alors à 41 089 717,29 €. Conformément à la loi, il est rappelé que CS GROUP n'a versé aucun dividende au titre de l'exercice 2017, qu'un dividende de 980 684 € a été versé au titre de l'exercice 2018 et qu'aucun dividende n'a été versé au titre de l'exercice 2019. IV - PERFORMANCES PAR SECTEUR OPERATIONNEL Défense, Espace & Sécurité en M€ 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Prise de Commandes 195,2 46,8 62,2 109,0 Chiffre d'Affaires 129,3 61,5 64,1 125,6 Marge Opérationnelle 9,2 0,7 5,9 6,6 en % du CA 7,1% 1,2% 9,2% 5,3% 2

Le Chiffre d'affaires de cette Activité est en retrait de 2,8%. Le carnet reste solide à 24,6 mois de chiffre d'affaires. Dans le secteur de Défense et Sécurité, la crise sanitaire a impacté tant les prises de commandes que le chiffre d'affaires provoquant des délais de livraison pour certains projets et des décalages pour la passation des commandes. Au cours de l'exercice, les équipes se sont focalisées sur le suivi des programmes. En dépit de la crise, des étapes significatives ont été franchies sur les grands programmes de Défense aérienne, de Sécurité Civile et de lutte anti-drone. Dans le domaine des Liaisons de Données Tactiques, les livraisons de produits, mises en sommeil en attente de clarifications liées à la règlementation ITAR, ont pu reprendre partiellement en décembre 2020. Dans le secteur spatial, l'activité a été très dynamique tant en termes de prises de commandes que de chiffre d'affaires, avec une accélération au cours du second semestre 2020. Des gains significatifs et des renouvellements de contrats majeurs ont été enregistrés en France et en Europe avec le CNES et l'ESA. Le Groupe a été particulièrement actif dans le domaine de la Data Intelligence appliquée au traitement des données spatiales. CS GROUP contribue notamment à l'initiative GAIA-X, le méta- cloud européen qui a pour mission de renforcer la souveraineté numérique européenne, en proposant des solutions innovantes pour un accès facilité, entre autres, aux données spatiales. La rentabilité opérationnelle annuelle s'établit à 5,3% du chiffre d'affaires, après un net rebond au second semestre 2020 à 9,2% du chiffre d'affaires. Aéronautique, Energie & Industrie en M€ 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Prise de Commandes 57,3 22,1 25,0 47,2 Chiffre d'Affaires 57,9 25,2 22,5 47,7 Marge Opérationnelle 2,7 -0,8 0,7 -0,1 en % du CA 4,7% -3,2% 3,1% -0,1% L'activité a enregistré un chiffre d'affaires en retrait de 17,2% par rapport à 2019, impacté par la baisse brutale des programmes aéronautiques dans le monde. En France, le groupe a redéployé ses équipes et ses experts au profit du secteur Nucléaire dans les domaines des systèmes sûrs cyberprotégés, de l'intelligence de la donnée et des processus opérationnels, limitant ainsi l'impact défavorable de la crise et le recours à l'activité partielle, qui n'est plus pratiquée depuis la fin de l'exercice. Les nouveaux succès auprès de Technicatome, EDF, du CEA ou encore de Framatome sont encourageants pour les perspectives de développement du groupe dans ce secteur. En Amérique du Nord, la baisse d'activité a été plus mesurée. La rentabilité opérationnelle globale de cette Activité progresse au cours du second semestre 2020 à 3,3% (contre -3,2% au S1 2020) du chiffre d'affaires. La rentabilité opérationnelle annuelle est quasi équilibrée. 3

Cybersécurité en M€ 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Prise de Commandes 50,0 12,9 23,3 36,1 Chiffre d'Affaires 44,6 17,0 21,5 38,5 Marge Opérationnelle 3,2 0,8 -0,1 0,7 en % du CA 7,2% 4,5% -0,3% 1,7% Le chiffre d'affaires de l'activité Cybersécurité est en retrait de 13,7% au cours de l'exercice par rapport à 2019. Compte tenu du contexte, les projets d'intégration de systèmes sécurisés et de Conseil ont été décalés. Par ailleurs, le recours au télétravail massif durant les deux confinements a impacté l'activité alors que l'organisation était insuffisamment structurée pour y faire face. A la fin de l'exercice, le groupe a amplifié l'intégration opérationnelle de cette activité, en procédant à une modification de la gouvernance de cette activité pour passer d'un mode PME autonome à celui d'une Business Unit d'une Entreprise de Taille Intermédiaire pour la mise sous contrôle des process et des projets. L'effet volume combiné à la mise sous contrôle du delivery et aux investissements technologiques et commerciaux ont affecté temporairement la rentabilité opérationnelle qui s'établit à 1,7% du chiffre d'affaires. L'activité est aujourd'hui en ordre de marche pour bénéficier de la croissance sur ce marché de la cybersécurité. *** Les effectifs du groupe au 31 décembre 2020 s'établissent à 2117 collaborateurs, avec une reprise de la croissance au cours du second semestre 2020 de 2% pour anticiper la reprise et la dynamique escomptée. *** Au cours de cet exercice, le groupe a poursuivi avec vigueur le déploiement de plans d'actions et d'amélioration structurants pour accompagner la reprise de l'activité. Les perspectives 2021 sont encourageantes, confortées par un début d'année dynamique. Elles permettront d'aborder une nouvelle phase de développement du Groupe. Le plan stratégique à horizon 2024 sera présenté d'ici la prochaine Assemblée Générale Mixte du 4 juin prochain. Perspectives En 2020 CS GROUP a démontré son adaptabilité, la pertinence et la résilience de son modèle d'affaires face aux conséquences d'évènements majeurs et exceptionnels comme la pandémie Covid 19. Malgré le ralentissement économique général lié à la crise sanitaire le groupe a poursuivi avec vigueur, tout au long de l'exercice 2020, le déploiement de plans d'actions et d'amélioration structurants pour accompagner la reprise de l'activité. Les perspectives 2021 sont encourageantes, confortées par un début d'année dynamique. Elles permettront d'aborder une nouvelle phase de développement du Groupe. Le plan stratégique à horizon 2024 sera présenté d'ici la prochaine Assemblée Générale Mixte du 4 juin prochain. 4

- R ECHERCHE ET D EVELOPPEMENT L'activité de R&D de CS GROUP est orientée par son positionnement d'intégrateur de systèmes critiques, dont la stratégie est de se différencier par une forte innovation technologique. La R&D a ainsi pour objectif de maintenir notre offre ainsi que nos méthodologies de développement au meilleur niveau, en progressant au-delà de l'état de l'art du marché, d'acquérir des composants technologiques, de développer des lignes de produits et des composants réutilisables pour des systèmes clés en mains, innovants et performants meilleurs que ceux de la concurrence. Dans le domaine de la défense et de la sécurité, le périmètre couvert par CS GROUP comprend les systèmes de commandement et de contrôle, les systèmes de communication spécialisée, les solutions de sécurité, la lutte anti-drones illicites, les systèmes d'entrainement au combat, les systèmes de gestion des crises transfrontalières, la gestion des données tactiques, les radars HF à ondes de surface et les systèmes d'information logistique. Dans le domaine de l'espace, le périmètre couvert par CS GROUP comprend la mécanique spatiale, le traitement d'images, la géolocalisation des données et les déploiements de plateformes complexes dans des environnements multi-cloud. Dans le domaine aéronautique, le périmètre couvert par CS GROUP comprend la sureté de fonctionnement et la sécurité des systèmes, les nouvelles fonctionnalités embarquées, les nouvelles plateformes embarquées à base de composants complexes, les algorithmes complexes, la maquette numérique, le Big Data et l'Intelligence artificielle avec ses enjeux de sureté de fonctionnement sur les systèmes critiques et plus globalement en termes d'explicabilité des performances atteintes à des fins d'exploitation et d'industrialisation des systèmes. Dans le domaine de l'énergie, le périmètre couvert par CS GROUP comprend le cycle de vie des installations nucléaires (simulations numériques, simulateurs, plates formes de simulations) pour le CEA, l'IRSN et EDF, le cycle de vie des lanceurs (satellites) pour le CNES, la simulation numérique scientifique (acoustique, géo mécanique, optique, …) et en particulier les applications Lattice- Boltzmann (aéro acoustique, puis Aéro thermique) en collaboration avec ECL, AMU, Sorbonne, Airbus, Renault, et la sûreté des composants de systèmes. Dans le domaine de la cyber sécurité, le périmètre couvert par CS GROUP comprend d'une part, la cryptologie actuelle et post-quantique et ses applications pour la sécurité des communications et la dématérialisation, et d'autre part, la supervision de la sécurité, les réseaux de confiance et la définition d'un nouveau standard de description d'alertes de sécurité dans un objectif d'exploitation. De manière transverse, CS GROUP couvre également les techniques d'autoapprentissage (s'appuyant sur l'IA), les interactions entre les voyageurs et les acteurs du secteur des transports, la réalité augmentée et les simulateurs 2D/3D (dont l'une des techniques utilisées est également l'IA). CS GROUP est partenaire fondateur d'ANITI : « Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute », un des quatre Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle (3IA) sélectionnés et labellisés au niveau national. Une présentation de nos principaux projets de R&D dans ces domaines est disponible sur notre site. CS GROUP coopère avec différents laboratoires académiques. Citons, sans que cette liste ne soit exhaustive : Le LIG de Grenoble (Machine Learning, Deep Learning, traitement automatique des langues naturelles …),

Le LIP6 à Paris (Cyber sécurité),

L'IRIT à Toulouse (Traitement d'image …),

L'ENSTA Bretagne (Vérifications formelles de modèles, …),

Le Laboratoire d'Optique Atmosphérique (LOA), Université des Sciences et Techniques de Lille, Villeneuve d'Ascq (méthodologie de calcul des transmissions gazeuses atmosphériques)

Le Laboratoire Atmosphères Milieux Observations Spatiales (LATMOS) (code de transfert radiatif OSOAA (couplé océan-atmosphère)),

océan-atmosphère)), Le Laboratoire d'Océanologie et de géosciences (LOG) de Wimereux (Nord) (Partenaire scientifique du projet SEOM S2-4Sci Land & Water - "Atmospheric correction: cloud screening & adjacency effects", piloté par ACRI-ST), 5

